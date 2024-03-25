"РКС-Самара" провели первые весенние отключения злостных неплательщиков в частном секторе

Жители частного сектора Самара задолжали ресурсоснабжающей организации "РКС-Самара" более 37 млн руб. за воду и канализацию. Большая часть долга, а именно 20 млн руб., приходится на 2 111 абонентов, которые забывают оплатить коммунальный ресурс уже более 6 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе компании, приступившей к отключению злостных неплательщиков от благ цивилизации.

Сотрудники "РКС-Самара" неоднократно предупреждали недобросовестных абонентов о проблеме и предлагали разные способы решения вопроса, в том числе — рассрочку. Разговоры на должников не подействовали и спецбригаде "РКС-Самара" пришлось приступить к отключениям.

Первым в этом году отключили от канализации дом по Землянскому проезду. Здесь хозяева задолжали за воду более 17 тыс. руб. Их долги за канализацию надо считать дополнительно, т. к. домовладелец, нарушив все правила, подключился к городской канализации самовольно. Проигнорировал хозяин и процесс отключения услуги, из дома не вышел, попыток оплатить долг не предпринимал.

На ул. Самолетной ситуация развивалась по другому сценарию, разрешилась быстро и положительно для всех: жильцы дома погасили долг в полном объёме на месте онлайн. Непонятно, что мешало это сделать раньше, комментируют коммунальщики.

На данный момент у ресурсной компании разработан план действий по сбору долгов. В него включены еженедельные отключения 2–3 должников. Это действенная мера в случаях, когда не сработали любые другие попытки добиться оплаты услуг холодного водоснабжения и канализации. Все начисления, которые получают абоненты, учтены в производственной программе предприятия: именно эти деньги идут на профилактические и капитальные ремонты сетей и сооружений, подготовку и доставку воды в дома жителей. Долги создают проблемы и ресурсникам, и жителям.