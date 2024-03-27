Мартовское пополнение: еще три компании региона вступили в национальный проект "Производительность труда"

Предприятий, активно участвующих в национальном проекте "Производительность труда" стало больше. В марте текущего года три предприятия ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ" (ООО "ИСП", г. Тольятти), ООО "ЛИСТ" (г. Тольятти) и ООО "Версаль" (г. Самара), приняли решение присоединиться к нацпроекту, стремясь улучшить свою производственную деятельность и достичь нового уровня развития.
Напомним, что национальный проект "Производительность труда" реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина. Целью его является повышение эффективности труда в российских компаниях различных отраслей. Национальный проект ставит перед собой задачу улучшить условия труда и повысить производительность предприятий, что в конечном итоге должно привести к повышению общего уровня благосостояния населения и укреплению экономики страны.
Самарская область находится в группе регионов-лидеров по внедрению бережливого производства. Что говорит о повышенном внимании к реализации национального проекта со стороны губернатора области Дмитрия Азарова и Правительства области. Повышение производительности труда становится неотъемлемой частью развития современного бизнеса, и национальный проект является надежной платформой для его реализации.
Новые участники национального проекта — предприятия обрабатывающей промышленности. Так, компания "ИСП" производит модули газового пожаротушения "ЗАРЯ", которые применяются для тушения н пожаров А, В и Е классов. Модули газового пожаротушения — идеальное решение для удаленных объектов с малым количеством персонала. Возможность удаленного доступа позволяет использовать их там, где невозможно применение порошка и воды.
Основная специализация предприятия "ЛИСТ" — производство межкомнатных дверей. Объемы производства большие. Уже сегодня компания работает в полную силу и стабильно выпускает в год более 60 тысяч полотен. Работает не только с частными лицами, но и с крупными компаниями.
Компания "Версаль" снабжает плитными материалами и комплектующими производителей корпусной мебели. Предприятие является дилером в Самарском регионе производственного комплекса "УваДрев-Холдинг", а также эксклюзивным представителем других крупных компаний таких как "Kronospan", "ЧФМК" и других.
Вошедшие в национальный проект "Производительность труда" компании приступили к первому этапу улучшения на своих производственных площадках. В настоящий момент с помощью Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК СО) рабочие группы предприятий осваивают базовые методики бережливого производства. Далее будет проведена диагностика и выбран эталонный участок, на котором и будет проходить оптимизация в рамках нацпроекта.
"В настоящий момент 176 компаний региона повышают эффективность производственных процессов. Участие в нацпроекте дает им возможность получения государственной поддержки. В частности, помощь в обучении бережливому производству и его применении на практике, что способствует ускоренному развитию их бизнеса", — комментирует первый заместитель директора РЦК СО Елена Дубовова.
Последние комментарии
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д