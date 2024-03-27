Мартовское пополнение: еще три компании региона вступили в национальный проект "Производительность труда"

Предприятий, активно участвующих в национальном проекте "Производительность труда" стало больше. В марте текущего года три предприятия ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ" (ООО "ИСП", г. Тольятти), ООО "ЛИСТ" (г. Тольятти) и ООО "Версаль" (г. Самара), приняли решение присоединиться к нацпроекту, стремясь улучшить свою производственную деятельность и достичь нового уровня развития.

Напомним, что национальный проект "Производительность труда" реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина. Целью его является повышение эффективности труда в российских компаниях различных отраслей. Национальный проект ставит перед собой задачу улучшить условия труда и повысить производительность предприятий, что в конечном итоге должно привести к повышению общего уровня благосостояния населения и укреплению экономики страны.

Самарская область находится в группе регионов-лидеров по внедрению бережливого производства. Что говорит о повышенном внимании к реализации национального проекта со стороны губернатора области Дмитрия Азарова и Правительства области. Повышение производительности труда становится неотъемлемой частью развития современного бизнеса, и национальный проект является надежной платформой для его реализации.

Новые участники национального проекта — предприятия обрабатывающей промышленности. Так, компания "ИСП" производит модули газового пожаротушения "ЗАРЯ", которые применяются для тушения н пожаров А, В и Е классов. Модули газового пожаротушения — идеальное решение для удаленных объектов с малым количеством персонала. Возможность удаленного доступа позволяет использовать их там, где невозможно применение порошка и воды.

Основная специализация предприятия "ЛИСТ" — производство межкомнатных дверей. Объемы производства большие. Уже сегодня компания работает в полную силу и стабильно выпускает в год более 60 тысяч полотен. Работает не только с частными лицами, но и с крупными компаниями.

Компания "Версаль" снабжает плитными материалами и комплектующими производителей корпусной мебели. Предприятие является дилером в Самарском регионе производственного комплекса "УваДрев-Холдинг", а также эксклюзивным представителем других крупных компаний таких как "Kronospan", "ЧФМК" и других.

Вошедшие в национальный проект "Производительность труда" компании приступили к первому этапу улучшения на своих производственных площадках. В настоящий момент с помощью Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК СО) рабочие группы предприятий осваивают базовые методики бережливого производства. Далее будет проведена диагностика и выбран эталонный участок, на котором и будет проходить оптимизация в рамках нацпроекта.

"В настоящий момент 176 компаний региона повышают эффективность производственных процессов. Участие в нацпроекте дает им возможность получения государственной поддержки. В частности, помощь в обучении бережливому производству и его применении на практике, что способствует ускоренному развитию их бизнеса", — комментирует первый заместитель директора РЦК СО Елена Дубовова.