В Самарской области вводятся ограничения движения для грузового транспорта

Приказом министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 29 февраля 2024 г. на территории региона введены временные ограничения для движения транспорта.

Так, в период с 1 по 30 апреля текущего года ограничено движение транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7 тонн, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или муниципального значения.

В период с 20 мая по 31 августа будут введены ограничения для движения тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих движение по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения в Самарской области с асфальтобетонным покрытием, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории Российской Федерации, при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Временные ограничения в весенний и летний периоды не распространяются на:

участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области: "Самара-Бугуруслан", км 31+245 — км 31+395, в муниципальном районе Волжский и городском округе Кинель;

участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области: Красноглинское шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе), км 7+008 — км 6+858, в городском округе Самара; пассажирские перевозки автобусами, в том числе международными, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, кислорода медицинского, топлива, смазочных масел, специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, а также перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий.

Также, в летний период будет разрешена транспортировка дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, работ по содержанию автомобильных дорог, при движении непосредственно к месту их производства.

Для транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, а также транспортных средств органов исполнительной власти Самарской области, медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов движение ограничено также не будет.