В Самаре пройдет онлайн-лекторий "Профилактика травли: от поиска виновных к эффективным решениям"

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В среду, 3 апреля, в 15:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта "Добрые новости" состоится восьмой выпуск серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области