В Самаре пройдет онлайн-лекторий "Профилактика травли: от поиска виновных к эффективным решениям"

В среду, 3 апреля, в 15:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта "Добрые новости" состоится восьмой выпуск серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.
Спикерами станут:руководитель просветительского проекта "ОБИДКА — культура примирения", профессиональный медиатор, финалист конкурса "Доброволец России — 2019" в номинации "Организатор добровольчества", победитель грантовых конкурсов Фонда президентских грантов, Регион добрых дел, автор проекта "ОБИДКА — культура примирения", который вошел в ТОП-200 лучших проектов форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив" в 2022 г. Юрий Курдин; председатель областного родительского собрания Самарской области, почетный работник сферы государственной молодежной политики Российской Федерации, победитель региональной акции "Народное признание" в номинации "Гражданская активность" — 2017 год, "Женщина года — 2014" Самарской области в номинации "Общественный деятель" Елена Климова.
Ссылка для подключения к онлайн-лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239024
Последние комментарии
Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.