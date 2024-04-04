В Самарской области введен режим повышенной готовности

В среду, 3 апреля, в связи с обострением паводковой ситуации на территории Самарской области был введен режим повышенной готовности. Такое решение было принято на внеочередном заседании межведомственной противопаводковой комиссии, которое провела и. о. первого вице-губернатора — председателя правительства области Наталья Катина.

"Ситуация в области серьезная, в некоторых районах уже фиксируем подтопления. Вода прибывает быстро. В зоне особого внимания — Пестравский, Нефтегорский, Борский, Ставропольский, Волжский, Красноармейский, Большеглушицкий, Большечерниговский, то есть в основном южные районы области. Но начинать анализировать ситуацию и принимать меры надо и северным районам, там такая ситуация может возникнуть тоже, все будет зависеть от погодных условий. Решением штаба мы вводим режим повышенной готовности на всей территории Самарской области. С этого момента начинается работа областного оперативного штаба на базе МЧС, который будет работать в круглосуточном режиме, и штабов в муниципалитетах", — сказала Наталья Катина.

По данным МЧС, в четырех муниципальных образованиях подтоплено 36 жилых домов и 226 приусадебных участков, семь низководных мостов. Проведена эвакуация населения в Большечерниговском районе и Большой Глушице. Эвакуировано 26 человек, трое из них дети. Им предоставлены условия для проживания в пунктах временного размещения на базе культурно-оздоровительного центра в Большой Черниговке.

Всего в Самарской области на случай паводка подготовлено 213 пунктов временного размещения общей вместимостью более 47 тысяч человек.

Начальник ФГКУ "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Айдар Мингазов сообщил, что на утро 3 апреля на малых реках области наблюдается подъем уровня воды. Так на реке Чапаевка в районе с. Подъем-Михайловка до опасной отметки остается 23 см. На этом участке метеорологи ведут усиленное наблюдение. "С учетом того, что в ближайшие дни дневные температуры воздуха достигнут 20 градусов, подъем уровня воды продолжится", — такой прогноз озвучил главный метеоролог.

Главы восьми муниципальных образований юга области доложили о мерах, которые принимаются на местах: ведется круглосуточный мониторинг, создан резерв технических средств, проводятся работы по откачке воды.

"Хочу сказать, что пик паводка еще не пройден, он ожидается в ближайшие дни. Ответственность глав районов — своевременно информировать жителей об обстановке, предпринимать все возможные усилия для минимизации негативных последствий паводка", — заключила Наталья Катина.