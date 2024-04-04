"Кратеры" и выбоины: как пережили зиму самарские дороги

С приходом весны автомобилисты стали традиционно жаловаться на избавившиеся ото льда, но разбитые дороги в Самаре. Журналист "Волга Ньюс" решил проехаться по городу специально, чтоб проверить состояние дорог в городе.

Итак, мы едем по улице Карбышева. Здесь лужи и ямы. На дорожном полотне колеи, периодически встречаются "заплатки" из асфальта, рядом — ямы. Машина скачет как по проселку. Через какое-то время меня начинает мутить — уже даже жалею, что отправилась делать такой не самый приятный репортаж. Но вслух стараюсь выражаться культурно.

Ул. Карбышева

С ул. Карбышева заезжаем на ул. Карла Маркса. Едем с еще большим трудом. Ямы здесь глубже, в каждой — грязная весенняя вода. Машине приходится лавировать. Я всерьез опасаюсь, что авто может пробить колесо.

Еще одна шокировавшая меня яма — на повороте на ул. Ново-Вокзальную. Мы объезжаем глубокую, затопленную яму на повороте и выезжаем на ул. Ново-Вокзальную. Здесь тоже колеи, лужи и частичное отсутствие асфальта. Несмотря на аккуратность нашего водителя, мы попадаем в одну из ям, которую сложно объехать. Я в это время смотрю в телефон и "клюю носом" даже с учетом пристегнутого ремня. Мы останавливаемся и я фотографирую здоровенную выбоину на дороге рядом с канализационным люком. Даже интересно, может такое состояние дорожного полотна заинтересует надзорные органы?

ул. Ново-Вокзальная

Дальше выезжаем на ул. Свободы. Здесь, помимо колеи, какие-то кучки асфальтовой крошки. Ям поменьше, но ехать все равно нужно с особой аккуратностью. Мы обсуждаем, что хорошо бы "прогуляться" по таким дорогам с главой города, местными чиновниками и подрядчиками.

Так "мелкими перебежками" мы добираемся до ул. Дачной. Она знаменита у самарцев своими кратерами, похожими на лунные. На ул. Дачной мы замечаем стабильность: космические пейзажи на месте.

Я уже всерьез боюсь за машину, поэтому прошу водителя остановиться и выхожу прогуляться пешком. Перепрыгиваю через лужи — в общем, передвигаюсь почти как в детской игре про "асфальт и лаву". Наблюдаю, как медленно пробираются по такой дороге местные автомобилисты — настоящий аттракцион. Хотя и не весело — особенно тем, кто за рулем.

Знаменитые кратеры на ул. Дачной

Дальше мы проезжаем по ул. Пензенской — на дороге трамвайные пути, но рядом с ними тоже ямы.

Интересно, что администрация Самары публиковала список дорог, которые ремонтировали в 2023 г. "картами". Там можно найти, например, пр. Карла Маркса от Владимирской до Дачной или участок в районе ул. Пензенской и Дачной. Но мы почему-то не ощутили, что на этих дорогах недавно был ремонт. Интересно, это нормально, что отремонтированные дороги так быстро изнашиваются или работы могли провести не слишком качественно? Пишите ваши мнения в комментариях.