Представители диаспор в Самарской области высказались о важности соблюдения законов РФ и уважения местной культуры

Российская Федерация — одно из крупнейших многонациональных государств, в котором проживают и трудятся представители более 190 народов, а в Самарской области — более 150. Представители общественных организаций и национальных диаспор высказались о важности соблюдения правил и законов страны, в которой они проживают.

"Мы приехали в Россию, чтобы честно жить и трудиться. Мы уважаем законы и традиции ее граждан, разделяем ее ценности, — говорит президент общественной организации "Региональная национально-культурная автономия таджиков Самарской области" Сунатуло Назриев. — О необходимости знать и соблюдать законы страны мы всегда говорим, общаясь с вновь приезжающими соотечественниками. Сегодня многие представители таджиков плечом к плечу с другими народами на передовой защищают Россию, свою вторую родину. Как это с первых дней специальной военной операции делает мой сын, награжденный за свой ратный труд медалью "За боевые отличия" и медалью Суворова. Нарушение законов или неуважение обычаев России, которая стала для мигрантов вторым домом, недопустимо. Мы поддерживаем депортацию тех иностранных граждан, которые нарушили законы Российской Федерации. Мы за мир и согласие в России и Самарском регионе!"

Руководитель регионального отделения общественной организации "Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев" в Самарской области Дильфуза Сабирова считает, что среди представителей некоренных народов большинство считают Россию вторым домом и честно трудятся на благо страны.

"Наша великая, прекрасная страна, Россия, для многих людей, приехавших из республик Средней Азии, стала вторым домом. Они нашли здесь возможность реализовать себя в профессии, получить образование, растить детей. Представители некоренных народов много лет честно трудятся на благо России, уважают язык, культуру, историю и традиции местного населения. В этой же системе ценностей они воспитывают своих детей. Тем, кто не хочет этого делать, кто имеет другие цели, особенно связанные с нарушениями закона, здесь нечего делать. Их нужно безжалостно депортировать и больше сюда не допускать", — отмечает она.

"Я полностью поддерживаю усилия по наведению порядка в вопросе незаконной миграции, — подчеркнул президент самарской региональной общественной организации "Туркменский национальный культурный центр "Ватан" ("Родина") Оразбай Рейимбаев. — Это мешает всем — и гражданам России, и представителям некоренных народов, которые уже давно приехали в Россию, чтобы честно жить и работать. Если ты готов работать честно, уважать культуру и традиции местного населения, строго выполнять российские законы, то место здесь тебе найдется. Если же нет, то, как говорится в русской пословице: "от ворот поворот", мы вам не рады".