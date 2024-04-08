В Тольятти неизвестный ограбил женщину, забывшую закрыть входную дверь

В Тольятти сотрудники уголовного розыска задержали уроженца Ульяновской области, подозреваемого в совершении грабежа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Причиненный потерпевшей материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей, часть похищенных ювелирных изделий возвращена владелице.

В полицию Тольятти обратилась 51-летняя жительница многоквартирного дома на ул. Ворошилова. Она сообщила, что несколько минут назад из ее квартиры, забрав деньги и ювелирные украшения, выбежал неизвестный мужчина.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы злоумышленника, описание похищенного, довел ориентировку на розыск до личного состава городского Управления, направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции подробно опросили потерпевшую, которая рассказала, что вышла на улицу погулять и не закрыла двери. Когда через 20 минут вернулась домой, обнаружила, что дверь в квартиру приоткрыта, прошла в прихожую и увидела ранее не знакомого мужчину, который выбегал в подъезд. Безработная женщина после "визита" незнакомца обнаружила пропажу денежных средств, ювелирных изделий из золота и бриллиантов, на общую сумму около 200 тысяч рублей, и обратилась в полицию за помощью.

Во время осмотра места происшествия и прилегающей территории были изъяты следы пальцев рук и фотослед обуви.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по Тольятти по признакам преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст. 161 УК РФ возбуждено уголовное дело.

Кроме того, правоохранители изъяли и просмотрели видео по пути возможного передвижения грабителя.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские получили информацию, что к хищению причастен 40-летний мужчина, уроженец Ульяновской области, не имеющий определенного места жительства, ранее судимый за имущественные преступления.

Злоумышленника задержали на одной из улиц города, обнаружили у него часть похищенных ювелирных изделий и доставили в территориальный ОВД.

Допрошенный пояснил, что распивал в подъезде спиртное, а когда решил уйти, на одном из этажей заметил открытую дверь, чем воспользовался и, осмотрев стандартные "укромные" места, похитил валюту, несколько тысяч рублей и ювелирные изделия. Похищенные деньги потратил на собственные нужды, реализовать драгоценности не успел, так как был оперативно задержан полицейскими.

Судом по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.