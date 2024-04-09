Энергетики Самарской ГРЭС провели субботник

Сотрудники Самарской ГРЭС (ПАО "Т Плюс") провели субботник, приведя в порядок территорию вокруг старейшей электростанции Поволжья. В общей сложности было собрано около 10 мешков мусора.
В мероприятии приняли участие сотрудники основных цехов предприятия: котлотурбинного, химического, электрического, а также производственно-технического отдела и цеха автоматизированной системы управления технологическим процессом. Энергетики очистили прилегающую территорию от мусора, собрали листву и упавшие ветки, убрали сухостой.
Весенняя уборка вблизи энергообъектов и представительств компании стала доброй традицией. В планах энергетиков "Т Плюс" провести аналогичные субботники во всех городах присутствия филиала — в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани.
Волонтерские акции по уборке городских территорий Самарской области являются частью ESG-повестки компании, предусматривающей бережное отношение к экологии и снижение воздействия производства на окружающую среду. ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) или "Устойчивое развитие" — принципы управления компанией, в основе которых лежит в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Бизнес, который работает в рамках ESG, стремится улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников, а также заботится о развитии регионов присутствия (вносит вклад в экономику, природу и социальные проекты).
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!