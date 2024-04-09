Энергетики Самарской ГРЭС провели субботник

Сотрудники Самарской ГРЭС (ПАО "Т Плюс") провели субботник, приведя в порядок территорию вокруг старейшей электростанции Поволжья. В общей сложности было собрано около 10 мешков мусора.

В мероприятии приняли участие сотрудники основных цехов предприятия: котлотурбинного, химического, электрического, а также производственно-технического отдела и цеха автоматизированной системы управления технологическим процессом. Энергетики очистили прилегающую территорию от мусора, собрали листву и упавшие ветки, убрали сухостой.

Весенняя уборка вблизи энергообъектов и представительств компании стала доброй традицией. В планах энергетиков "Т Плюс" провести аналогичные субботники во всех городах присутствия филиала — в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани.

Волонтерские акции по уборке городских территорий Самарской области являются частью ESG-повестки компании, предусматривающей бережное отношение к экологии и снижение воздействия производства на окружающую среду. ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) или "Устойчивое развитие" — принципы управления компанией, в основе которых лежит в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Бизнес, который работает в рамках ESG, стремится улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников, а также заботится о развитии регионов присутствия (вносит вклад в экономику, природу и социальные проекты).