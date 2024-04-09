Сотрудницу компании-провайдера из Самары уличили в мошенничестве

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение 51-летней сотруднице телекоммуникационной компании по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном и особо крупном размерах").

По версии следствия, в 2012–2013 гг. руководительница отдела по согласованию, а затем директор по развитию организации вместе с людьми, чьи личности следствие не установило, оформляла поддельные договоры с УК и ТСЖ о размещении оборудования в многоквартирных домах и монтажных работах. При этом женщина знала, что организации не имели доступа в помещения и не будут выполнять работы. В итоге по подложным документам компания-провайдер перечислила восьми контрагентам более 15 млн рублей.

Уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд Самары.