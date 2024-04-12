С 15 апреля в Самарской области вводят особый противопожарный режим

В соответствии с постановлением правительства Самарской области с 15 апреля по 15 октября 2024 г. на территории региона вводят особый противопожарный режим.

"Созданы оперативные штабы по организации тушения лесных пожаров на землях лесного фонда Самарской области. Подготовлены к работе 17 пожарно-химических станций подведомственного учреждения ГБУ "Самаралес". На 100% укомплектован штат — 319 сотрудников, непосредственно принимающих участие в тушении пожаров. В целях обнаружения возгораний действует единая система мониторинга, ситуацию контролирует 41 камера. Кроме того, определены маршруты патрулирования лесов для мониторинга пожарной опасности: 104 наземных, протяженностью более 12 тыс. км, и два водных. К участию в патрулировании готовы 420 человек", — сообщает врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Михаил Студенников.

В установленный период на территории государственного лесного фонда запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес мусором и прочими отходами. При установлении IV и V классов пожарной опасности в лесах министерством будет ограничиваться посещение лесов.

На 2024 г. минлесхоз разработал и утвердил 612 маршрутов наземного патрулирования лесной охраны протяженностью 58 603 км. На маршрутах ежедневно находятся от 48 до 80 мобильных групп. С начала года уже провели более 370 выездов. В рамках госзадания до "Самаралеса" доведены объемы по противопожарному обустройству лесов, куда входит реконструкция 65 км лесных дорог, устройство и прочистка более 27 тыс. км минерализованных полос, установка 192 шлагбаумов на въездах в лесные массивы и 348 предупреждающих стендов. Для ликвидации возгораний в лесах на территории региона сводным планом предусмотрено привлечение сил и средств пожаротушения — 1762 человека, 591 единиц техники и 1812 единиц оборудования. Разработаны и утверждены 16 планов тушения лесных пожаров, а также подписано 72 соглашения по взаимодействию и оказанию помощи силами и средствами при ЧС с организациями и ведомствами, в том числе с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти соседних субъектов Российской Федерации.

"Также министерством предусмотрено тушение и ландшафтных пожаров на прилегающих к лесному фонду территориях. Это помогает сократить лесные пожары, которые возникают в результате перехода огня с сопредельных территорий. Довели информацию до 21 крупных компаний, имеющих линейные объекты на территории лесного фонда, о необходимости содержания охранных зон и соблюдению норм пожарной безопасности на таких объектах. Кроме того, министерством проведена работа по установлению собственников и пользователей земельных участков, прилегающих к лесам. Количество таких участков — 5644 единиц, а протяженность территории составляет почти 9 тыс. км", — комментирует врио заместителя министра, глава департамента лесного хозяйства минлесхоза Павел Мельников.