Водитель мотоцикла пострадал в ДТП в центре Самары

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 14 апреля, в Самаре в ДТП попал 43-летний водитель мотоцикла Yamaha. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.