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Власть и политика

В рамках проекта "Добрые новости" расскажут, как открыть радиостанцию

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 апреля, в 15:00, в рамках Федерального информационного проекта "Добрые новости" пройдет 12 выпуск тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, СМИ, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: "Открываем радиостанцию. Как и почему, несмотря на высокую конкуренцию, радио остается привлекательным СМИ".

Спикером выступит: Влада Фурсевич,  главный редактор "Самарского губернского радио", автор специальных проектов и ведущая программ.

Модератором станет: Инна Жичкина, координатор Федерального информационного проекта "Добрые новости", исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" в Самарской области.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию.

Контактное лицо: Дядюкин Анатолий Андреевич, телефон: 8 (929) 707-00-21.

Продолжается прием заявок на конкурсы, который продлится до 26 апреля. В 2024 г. проект "Добрые новости" включает в себя четыре конкурса. Участниками проекта могут стать представители разных регионов РФ и стран ближнего зарубежья из числа федеральных, региональных, муниципальных, школьных, студенческих и корпоративных СМИ; журналисты, блогеры, рекламные и PR агентства, корпоративные PR и пресс-службы, общественные организации, физические и юридические лица, занимающиеся распространением положительного опыта реализации благотворительных проектов и программ, активные пользователи интернета (социальные сети, каналы, журналы).

Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке.

Награждение победителей состоится на форуме социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости" в июне.

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