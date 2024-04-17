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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре стартовал конкурс профессионального мастерства среди оперативного персонала ТЭЦ

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре начался региональный этап соревнований профессионального мастерства компании ПАО "Т Плюс". По их итогам будут определены лучшие по профессии из числа дежурных электромонтеров электрических цехов и электрослесарей цехов АСУ ТП электростанций, а также победитель среди оперативного персонала станций с парогазовыми установками (ПГУ).

Энергетикам предстоит пройти различное количество этапов: от 4 испытаний у дежурных электрослесарей до 8 — у команд ПГУ. В числе основных — проверка знаний нормативно-технической документации, выполнение технологических операций и оказание доврачебной помощи пострадавшему. При прохождении этапов будут оцениваться как индивидуальные умения и навыки, так и слаженность командных действий. В частности, одним из самых ответственных станет проверка готовности энергетиков к локализации и ликвидации возгорания. Все испытания пройдут на Самарском учебно-курсовом комбинате и Самарской ТЭЦ.

"Подобные мероприятия необходимы для повышения профессионализма персонала электростанций. Соревнования — возможность обменяться опытом, а также получить импульс к личностному и профессиональному росту", — отметил главный инженер Самарского филиала ПАО "Т Плюс", председатель главной судейской комиссии Андрей Филиппов.

Победителям регионального этапа предстоит защищать честь Самарского филиала на корпоративном финале соревнований профмастерства "Т Плюс".

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