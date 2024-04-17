В Самаре стартовал конкурс профессионального мастерства среди оперативного персонала ТЭЦ

В Самаре начался региональный этап соревнований профессионального мастерства компании ПАО "Т Плюс". По их итогам будут определены лучшие по профессии из числа дежурных электромонтеров электрических цехов и электрослесарей цехов АСУ ТП электростанций, а также победитель среди оперативного персонала станций с парогазовыми установками (ПГУ).
Энергетикам предстоит пройти различное количество этапов: от 4 испытаний у дежурных электрослесарей до 8 — у команд ПГУ. В числе основных — проверка знаний нормативно-технической документации, выполнение технологических операций и оказание доврачебной помощи пострадавшему. При прохождении этапов будут оцениваться как индивидуальные умения и навыки, так и слаженность командных действий. В частности, одним из самых ответственных станет проверка готовности энергетиков к локализации и ликвидации возгорания. Все испытания пройдут на Самарском учебно-курсовом комбинате и Самарской ТЭЦ.
"Подобные мероприятия необходимы для повышения профессионализма персонала электростанций. Соревнования — возможность обменяться опытом, а также получить импульс к личностному и профессиональному росту", — отметил главный инженер Самарского филиала ПАО "Т Плюс", председатель главной судейской комиссии Андрей Филиппов.
Победителям регионального этапа предстоит защищать честь Самарского филиала на корпоративном финале соревнований профмастерства "Т Плюс".
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!