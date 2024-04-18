Ограбление по-российски, или как можно случайно заключить договор с подставным юридическим лицом

Схема ситуации: в связи с тем, что судебной практики, связанной с переводом денег "контрагенту", который на поверку оказывается подставным, набралось неприятно много, причем в разных арбитражных округах, обращаем ваше внимание на суть этой схемы. Как говорится, предупрежден — вооружен.

Преступники играют на том, что в банковских платежных системах идентификация получателя платежа производится автоматически по номеру расчетного счета и наименованию клиента. Из ЕГРЮЛ берется наименование какого-то юрлица, регистрируется клон, но в другом регионе и с другим ИНН, открывается банковский счет. Затем общество-клон, притворяясь оригиналом, заключает с покупателем-жертвой договор на поставку продукции, которой торгует оригинал, выставляет счет на предоплату с указанием ИНН оригинала, общего на оба юр лица наименования и собственного расчетного счета. Да! И срок на оплату счета дает маленький, ну чтобы соскочить покупатель не успел. Покупатель формирует платежку по реквизитам из договора, переводит деньги и на этом всё, поставки, как вы понимаете, не предвидится. Деньги зачисляются на расчетный счет, указанный в договоре, и растворяются в туманных далях. Когда Покупатель начинает рвать и метать, он, как правило, выходит на оригинальное Общество-поставщика, которое ни сном, ни духом! И вот ведь когда прижмет к стенке, жертва находит настоящего поставщика, почему бы не проверить и не найти подставу чуть раньше?

В данном деле на этой схеме погорел ИП, "попал" на сумму 132 200 рублей. Обращаясь в суд с требованием о взыскании денег с банков: своего и банка контрагента-клона, ИП ссылался на похожую судебную практику. Однако первые две инстанции в иске отказали, посчитав, что правильность заполнения реквизитов платежного поручения находится в сфере ответственности только самого Предпринимателя.

Суд кассационной инстанции встал на сторону наименее защищенной стороны — ИП и указал, что в отличие от общедоступной информации об ИНН и наименовании контрагента, сведения о номере расчетного счета не являются открытыми. Именно банк получателя платежа должен провести надлежащую идентификацию клиента и в случае несовпадения совокупности реквизитов "ИНН-наименование-расчетный счет" сообщить об этом плательщику. Так что банк получателя должен вернуть ИП 132 200 рублей.

А вот Арбитражный суд Северо-Западного округа в Постановлении от 15.01.2024 N Ф07-19367/2023 по делу N А56-31571/2023 в аналогичной ситуации отказал другому ИП во взыскании 589 046 руб. убытков, решив, что банк не обязан проверять ИНН, и для идентификации получателя платежа достаточно наименования и номера расчетного счета.

Выводы и Возможные проблемы: Даже если контрагент вроде знакомый, но у него вдруг поменялся расчетный счет, перед тем как отправлять деньги лучше найти способ перепроверить поступившую информацию. Тем более, двойная проверка нужна, если поставщик новый. Кстати, в данном деле банк получателя заявил, что соответствие расчетного счета остальным реквизитам ИП мог бы проверить, письменно обратившись в банк. Строка для поиска в КонсультантПлюс: "Идентификация клиента по номеру счета и наименованию".

Цена вопроса: 132 200 рублей.

КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 22.01.2024 N Ф10-4952/2023 ПО ДЕЛУ N А09-8724/2022

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