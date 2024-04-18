16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия Самары отказала "Мовисте" в трамвайной концессии Новой владелицей "Земского банка" стала сестра сенатора РФ Кислова Процесс о сборе долгов депутата Дормидонтова водочному комбинату "Родник" приостановили Стадион "Самара Арена" продолжит носить название банка "Солидарность" В Самарской области крупный завод переделают в индустриальный парк

Финансы Экономика и бизнес

Ограбление по-российски, или как можно случайно заключить договор с подставным юридическим лицом

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 185
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Схема ситуации: в связи с тем, что судебной практики, связанной с переводом денег "контрагенту", который на поверку оказывается подставным, набралось неприятно много, причем в разных арбитражных округах, обращаем ваше внимание на суть этой схемы. Как говорится, предупрежден — вооружен.

Преступники играют на том, что в банковских платежных системах идентификация получателя платежа производится автоматически по номеру расчетного счета и наименованию клиента. Из ЕГРЮЛ берется наименование какого-то юрлица, регистрируется клон, но в другом регионе и с другим ИНН, открывается банковский счет. Затем общество-клон, притворяясь оригиналом, заключает с покупателем-жертвой договор на поставку продукции, которой торгует оригинал, выставляет счет на предоплату с указанием ИНН оригинала, общего на оба юр лица наименования и собственного расчетного счета. Да! И срок на оплату счета дает маленький, ну чтобы соскочить покупатель не успел. Покупатель формирует платежку по реквизитам из договора, переводит деньги и на этом всё, поставки, как вы понимаете, не предвидится. Деньги зачисляются на расчетный счет, указанный в договоре, и растворяются в туманных далях. Когда Покупатель начинает рвать и метать, он, как правило, выходит на оригинальное Общество-поставщика, которое ни сном, ни духом! И вот ведь когда прижмет к стенке, жертва находит настоящего поставщика, почему бы не проверить и не найти подставу чуть раньше?

В данном деле на этой схеме погорел ИП, "попал" на сумму 132 200 рублей. Обращаясь в суд с требованием о взыскании денег с банков: своего и банка контрагента-клона, ИП ссылался на похожую судебную практику. Однако первые две инстанции в иске отказали, посчитав, что правильность заполнения реквизитов платежного поручения находится в сфере ответственности только самого Предпринимателя.

Суд кассационной инстанции встал на сторону наименее защищенной стороны — ИП и указал, что в отличие от общедоступной информации об ИНН и наименовании контрагента, сведения о номере расчетного счета не являются открытыми. Именно банк получателя платежа должен провести надлежащую идентификацию клиента и в случае несовпадения совокупности реквизитов "ИНН-наименование-расчетный счет" сообщить об этом плательщику. Так что банк получателя должен вернуть ИП 132 200 рублей.

А вот Арбитражный суд Северо-Западного округа в Постановлении от 15.01.2024 N Ф07-19367/2023 по делу N А56-31571/2023 в аналогичной ситуации отказал другому ИП во взыскании 589 046 руб. убытков, решив, что банк не обязан проверять ИНН, и для идентификации получателя платежа достаточно наименования и номера расчетного счета.

Выводы и Возможные проблемы: Даже если контрагент вроде знакомый, но у него вдруг поменялся расчетный счет, перед тем как отправлять деньги лучше найти способ перепроверить поступившую информацию. Тем более, двойная проверка нужна, если поставщик новый. Кстати, в данном деле банк получателя заявил, что соответствие расчетного счета остальным реквизитам ИП мог бы проверить, письменно обратившись в банк. Строка для поиска в КонсультантПлюс: "Идентификация клиента по номеру счета и наименованию".

Цена вопроса: 132 200 рублей.

КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 22.01.2024 N Ф10-4952/2023 ПО ДЕЛУ N А09-8724/2022

Не ждите ошибок, консультируйтесь у профессионалов!

Реклама ООО "КонсалтикаПлюс", подробнее на сайте: https://consaltika.ru

Erid: LatgBsBgo
г. Самара, ОГРН 1146311005598, ИНН 6311154276
В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Сергей Калуга 03 октября 2023 13:18 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5