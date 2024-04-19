Победители акции "Лучшая жилищная организация-2023" начали получать призы от "ЭнергосбыТ Плюс"

В Тольятти установлены первые парковые качели, которые получили победители акции "Лучшая жилищная организация-2023" от АО "ЭнергосбыТ Плюс". В общей сложности в Самарской области были определены 10 товариществ собственников жилья.

Напомним, что акция "Лучшая жилищная организация" проходит в Самарской области с 2019 года. Комиссия из числа экспертов энергокомпании ежегодно оценивает конкурсантов по целому ряду критериев, среди которых качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, соблюдение платежной дисциплины и процент комплектации приборами учета жилого фонда. В 2023 году заявки на участие прислали 103 управляющие компании и ТСЖ, из числа которых были определены 10 лучших обслуживающих организаций из Самары и Тольятти.

"Благодаря установившейся теплой погоде у наших победителей появилась возможность приступить к установке парковых качелей. Первыми свой приз за победу в конкурсе забрали представители ЖСК-13. Уверен, новые парковые качели дополнят благоустройство дворов Самары и Тольятти на радость жильцам", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Список победителей акции "Лучшая жилищная организация" 2023 года:

ТСЖ "Кулибина, 6 "А"

ТСН "Революционная 34"

ТСЖ "Ладья 51"

ТСЖ 35-Э

ТСЖ "Комфорт"

ТСЖ 17-В2

ТСН "Космонавтов 3б"

ЖСК-13

ТСЖ "Советский-13"

ТСН "Гагарина-21"

Следить за акциями "ЭнергосбыТ Плюс" можно на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru/promo/.