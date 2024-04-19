Победители акции "Лучшая жилищная организация-2023" начали получать призы от "ЭнергосбыТ Плюс"

В Тольятти установлены первые парковые качели, которые получили победители акции "Лучшая жилищная организация-2023" от АО "ЭнергосбыТ Плюс". В общей сложности в Самарской области были определены 10 товариществ собственников жилья.
Напомним, что акция "Лучшая жилищная организация" проходит в Самарской области с 2019 года. Комиссия из числа экспертов энергокомпании ежегодно оценивает конкурсантов по целому ряду критериев, среди которых качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, соблюдение платежной дисциплины и процент комплектации приборами учета жилого фонда. В 2023 году заявки на участие прислали 103 управляющие компании и ТСЖ, из числа которых были определены 10 лучших обслуживающих организаций из Самары и Тольятти.
"Благодаря установившейся теплой погоде у наших победителей появилась возможность приступить к установке парковых качелей. Первыми свой приз за победу в конкурсе забрали представители ЖСК-13. Уверен, новые парковые качели дополнят благоустройство дворов Самары и Тольятти на радость жильцам", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Список победителей акции "Лучшая жилищная организация" 2023 года:
ТСЖ "Кулибина, 6 "А"
ТСН "Революционная 34"
ТСЖ "Ладья 51"
ТСЖ 35-Э
ТСЖ "Комфорт"
ТСЖ 17-В2
ТСН "Космонавтов 3б"
ЖСК-13
ТСЖ "Советский-13"
ТСН "Гагарина-21"
Следить за акциями "ЭнергосбыТ Плюс" можно на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru/promo/.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!