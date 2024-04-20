В Самаре работница вещевого рынка получила более 600 тыс. руб. пособий за нерожденного ребенка

В Самаре вступил в силу приговор местной жительнице, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат. Суд постановил возместить причиненный областному бюджету ущерб в размере 628,73 тыс. рублей.

Из материалов дела следует, что жительница Советского района подала заявление в государственное казенное учреждение для получения мер социальной поддержки в связи с рождением пятого ребенка. Для получения необходимых документов знакомая женщины, и она лично предоставили ложные сведения в ОЗАГС Советского района Самары.

На основе поданных документов несколько лет работница вещевого рынка, имеющая на иждивении четырех несовершеннолетних детей, получала денежные выплаты, причинив ущерб бюджету Самарской области на сумму порядка 629 тыс. рублей.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, совершенное в крупном размере). Для обеспечения гражданского иска судом по ходатайству органа следствия наложен арест на недвижимое имущество подозреваемой.

Советский районный суд Самары назначил женщине наказание в виде штрафа в доход государства в размере 60 тыс. рублей. Кроме того, суд постановил взыскать с преступницы в пользу министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в счет возмещения материального ущерба 627 730 рублей 18 копеек. Приговор вступил в законную силу.