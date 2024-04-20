"Крылья Советов" проиграли "Балтике" в Калининграде

В субботу, 20 апреля, в Калининграде "Крылья Советов" встретились с "Балтикой" в 25 туре РПЛ.

Первый гол был забит только на 84 минуте встречи — отличились хозяева поля. В компенсированное время самарцы реализовали 11-метровый удар и сравняли счет — 1:1. Однако на шестой добавленной минуте в ворота "Крыльев" прилетел еще один гол. Окончательный счет — 2:1.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Воронеже с "Факелом" 25 апреля.