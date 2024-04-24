На стратсессии АСИ представили успешный опыт работы с показателями рейтинга качества жизни в Самарской области

Во вторник, 23 апреля, в Нижнем Новгороде заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий принял участие в открытии стратегической сессии по реализации ключевых проектов Национальной социальной инициативы в Приволжском федеральном округе, организованной Агентством стратегических инициатив.

Основными участниками стратегической сессии АСИ стали руководители профильных региональных органов исполнительной власти, а также учреждений социальной сферы регионов округа, которые собрались, чтобы в живом диалоге обменяться опытом и лучшими региональными практиками по реализации Регионального социального стандарта и в целом проводимой работы по повышению качества жизни.

Алексей Кузьмицкий в своем выступлении отметил особую актуальность и значимость вопросов улучшения качества предоставления социальных услуг, оперативного реагирования на запросы и решение проблем граждан, находящихся в той или иной жизненной ситуации, с учетом их непосредственного влияния на социальное самочувствие населения. В этой связи ключевой задачей органов власти всех уровней и организаций в этой сфере является повышение приверженности жителей своим регионам.

"Регионы округа активно участвуют в работе по развитию социальной сферы и повышению качества жизни людей. И показатели говорят сами за себя. В настоящее время в Рейтинге качества жизни в ТОП-20 по стране входят пять регионов округа. Кроме того, по большинству направлений рейтинга регионы ПФО демонстрируют результаты выше, чем в среднем по стране. Также отрадно отметить, что в округе постепенно наращивается работа по внедрению Регионального социального стандарта: 12 регионов из 14 приступили к его реализации, в 11 регионах округа работают Советы по качеству жизни, в восьми регионах развиваются институты сервисных уполномоченных", - сообщил он.

"При реализации ключевых проектов Национальной социальной инициативы, внедрение которой в регионах ведется по поручению главы государства, необходимо ориентироваться на потребности и жизненный опыт человека, важно выстраивать эту работу на системной основе и обеспечивать комплексный подход к проработке основных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются граждане. Аппарат полномочного представителя уделяет самое пристальное внимание проводимой в округе работе по развитию социальной сферы и повышению качества жизни людей, ориентируя на это глав регионов и их команды. При этом особый акцент - на обратной связи от населения, и для этого используются различные инструменты: это и опросы ФСО, и результаты исследований Окружного ЦУРа. Все это помогает органам власти выявить ряд системных проблем и определить направления деятельности, работа по которым позволит существенно повысить качество жизни в конкретном регионе", - подчеркнул заместитель полномочного представителя.

Заместитель полпреда отметил, что стратегическая сессия - это важное мероприятие, где в прямом диалоге можно обменяться лучшими практиками, успешными подходами и опытом в социальной сфере. Но одним из главных составляющих данной работы должно стать использование таких площадок для выработки и обсуждения предложений по совершенствованию и повышению эффективности реализации мероприятий по внедрению регионального социального стандарта.

"Региональным командам совместно с АСИ необходимо посмотреть, что еще нужно сделать, как увеличить эффективность и активизировать работу, чтобы в целом достичь высоких результатов в повышении качества жизни граждан в регионах округа", - резюмировал замполпреда.

В ходе стратегической сессии был представлен успешный опыт работы с показателями рейтинга качества жизни в Самарской области. С тематическим докладом выступила заместитель министра - руководитель департамента развития трудовых ресурсов министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. Она сообщила, что эта работа в регионе выстроена системно, а результаты рейтинга рассматриваются на постоянной основе на оперативных совещаниях под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. С 2023 г. к работе с показателями рейтинга подключены органы местного самоуправления. Особое внимание уделяется взаимодействию с гражданами через информирование о государственных программах и национальных проектах, реализуемых на местах, проведение опросов, встреч. Работа в регионе ведется в тесном взаимодействии с Агентством стратегических инициатив.