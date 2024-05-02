В музее Рязанова пройдет пешеходная экскурсия "Самара кондитерская"

В субботу, 4 мая, музей Эльдара Рязанова организует несколько событий. В 16:30 главный хранитель музея Татьяна Пульная проведет пешеходную экскурсию "Самара Кондитерская" (12+).

Экскурсия посвящена производителям сладостей в дореволюционной Самаре. После переезда в Самару в 1914 году семья Шустерман (глава семьи Моисей Яковлевич Шустерман - дедушка Эльдара Рязанова по материнской линии) открыла небольшую конфетную фабрику.

"Были ли у них конкуренты? Кем были проверяющие фабрики? Что больше предпочитали жители нашего города в начале прошлого века: печенье, карамель или монпансье? В чем различие конфект и конфет? Где в Самаре можно было купить сладости - в магазине или на базаре? На экскурсии посетители узнают ответы на эти и многие другие вопросы", - сообщают организаторы.

Экскурсанты найдут следы дореволюционного мира сладостей в современной Самаре - места, где находились конфетные фабрики, кондитерские и магазины.

Место сбора - ул. Фрунзе, 120. Продолжительность экскурсии - примерно 1,5 часа. Стоимость участия - 350 рублей.

Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cwob3w

В 17:30 в музее Рязанова пройдет лекция "Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного" (16+), которую прочитает киновед, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов. Это будет уже 12-я встреча лектория "История жанра в зеркале советского кино" и заключительная перед "летними каникулами". Цикл лекций возобновится осенью.

Комедия - самый востребованный у советского зрителя жанр. Смех был самым желаемым состоянием, а легкость и радость - чувствами, которые не покидали зрителей, посмотревших хорошую комедию. Но так ли все просто с этим жанром, как кажется на первый взгляд? Еще античные мыслители предупреждали - искусство комедии сложнее трагедии, а опыт комического многослоен и непредсказуем. В чем загадка комедии и почему ее всегда сопровождает некий двойник?

На лекции речь пойдет о советской комедии. На примере культовых картин Олег Горяинов расскажет, почему смех сопровождается несмешными страстями, а смешное преломляется в комнате кривых зеркал. Посетители узнают подробности об известных фильмах и некоторых позабытых работах, например, кинокартинах Эльдара Рязанова "Девушка без адреса" (1957, 12+) и "Забытая мелодия для флейты" (1987, 12+).

Вход на мероприятие - 200 рублей. Количество мест ограниченно, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cwobEa