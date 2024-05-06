В музее Рязанова пройдет цикл лекций, посвященных годам Великой Отечественной войны

В ближайшие дни, с 7 по 12 мая, в музее им. Эльдара Рязанова пройдут лекции, посвященные годам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Во вторник, 7 мая, в 16.30 пройдет лекция "Левитан. Голос Победы" (12+). Ее прочитает историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Лекция приурочена к профессиональному празднику — Дню радио и работников всех отраслей связи. 7 мая ровно 129 лет назад российский физик Александр Попов впервые продемонстрировал на заседании Русского физико-химического общества "прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве".

Имя Юрия Левитана окутано множеством легенд. Голос диктора Всесоюзного радио звучал из репродукторов и радиоточек, когда в СССР передавали сводки с фронтов Великой Отечественной войны. Именно Левитан на всю страну зачитывал новость о начале войны в 1941 году и о Победе в 1945-м. До сих пор неизвестно, в каком городе знаменитый диктор зачитывал сводки информационного ведомства Совинформбюро. Есть мнение, что в Куйбышеве. Какая версия о местоположении Левитана в годы войны наиболее соответствует действительности? Почему именно Левитану выпала честь стать главным голосом эпохи? Какую роль сыграла Запасная столица в работе связи? На лекции Вячеслав Вербовой расскажет о вкладе Юрия Левитана в Победу и о работе Совинформбюро в Запасной столице.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cwodaL

В среду, 8 мая, в 14:00 пройдет интерактивная экскурсия "Запасная столица в ракурсе кинохроники" (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

С октября 1941 года по август 1943-го Куйбышев был "запасной столицей" Советского Союза. Сюда эвакуировали высшие органы власти, иностранные посольства, промышленные предприятия, культурную элиту и простых людей. Среди эвакуированных оказалась и семья будущего кинорежиссера Эльдара Рязанова, которому тогда было 13 лет. На экскурсии посетители узнают о судьбе нашего города во время Великой Отечественной войны через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников.

В Куйбышеве работала единственная на Волге студия кинохроники, которая фиксировала жизнь "запасной столицы". На экскурсии у посетителей будет возможность увидеть документальные кадры того периода: встречу Калинина с иностранными дипломатами, исполнение Шостаковичем Седьмой симфонии, празднование жителями Куйбышева Дня Победы 9 мая 1945 года.

Вход на мероприятие — 200 рублей (билет можно купить по Пушкинской карте). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cwobSD

В воскресенье, 12 мая, в 14.00 в рамках лектория музея Эльдара Рязанова "Женщины — большая сила" пройдет четвертая лекция "Женщины Куйбышева на защите родины в годы войны" (12+). Ее прочитает старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.

Женщины Куйбышева были героинями не только тыла, но и фронта. За все время Великой Отечественной войны из нашего края на фронт было отправлено около 6 тысяч девушек. Они спасали раненых с поля боя, наводили ужас на врага, сбрасывая с самолетов бомбы, поддерживали связь между подразделениями, охраняли небо, уничтожали врага из танков, работали в тылу врага, искусно поражали противника из снайперских винтовок…

Среди женщин Самарского края, отправившихся на фронт, было немало героинь. О судьбах некоторых из них посетители услышат на лекции. Гости узнают биографию Иды Шустерман (тетя Эльдара Рязанова, Герой Советского Союза, командир санитарного взвода), Ольги Санфировой (летчица), Александры Ращупкиной (женщина-танкист, которая притворялась мужчиной), Зинаиды Смирновой (санинструктор, награждена медалью имени Флоренс Найтингейл — высшая и самая почетная награда для сестер милосердия в мире).

Вход на мероприятие — 200 рублей (билет можно купить по Пушкинской карте). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cwoecf