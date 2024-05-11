Медиаменеджер Анастасия Тихомирова рассказала о "Нулевой комнате"

"Нулевая комната" — центр современной культуры на первом этаже арт-кластера "Дом 77". Здесь проходят выставки, мастер-классы, кинопоказы, театральные постановки и многое другое. Анастасия Тихомирова работает медиаменеджером творческого пространства. Она поделилась аспектами работы "Нулевой" и рассказала про современное искусство.

— Что такое "Нулевая комната" и как туда попасть?

— У "Нулевой" есть два зала — выставочный и пространство для массовых мероприятий. В первый можно попасть, пройдя кураторский отбор. Вы оставляете свою заявку в гугл-форме, описываете, что за проект хотите реализовать. Провести мероприятие во втором зале можно в рамках партнерской программы, то есть арендовать его.

— А можно как-то бесплатно выставлять свои работы у вас?

— У нас есть резидентская программа. В этом году мы ищем 15 резидентов, которые получат от нас финансовую и информационную поддержку. Резиденты обязуются реализовать какие-то мероприятия на площадке "Нулевой комнаты", в том числе и выставочные проекты. В том году мы привозили работы воронежского художника Миши Добровольского. Его можно назвать современным концептуалистом. У него живые и злободневные работы, работает с темой насилия и бытовых проблем.

— У вас вообще кто угодно может выставляться?

— Мы отбираем работы, даем площадку, помогаем с концепцией и работаем с художником. Если у художника уже что-то есть, то иногда все равно приходится создавать нечто новое для выставки. Во втором зале, в принципе, уже нет такого жесткого отбора, но все равно мы смотрим, чтобы работы попадали под концепцию "Нулевой комнаты". Выставка картин маслом пейзажей или натюрморты — не наш формат.

— Что такое творчество?

— Творчество — это обо всем. Оно может быть о том, о чем захочет человек. Это может быть какие-то эмоции: допустим, человек хочет отрефлексировать что-то и создает работы. А может быть и концепция определенная. Художник хочет проработать тему, например, тему феминизма, насилия и так далее. Творчество может быть разных форм и качества. Мне кажется, что нужно различать творчество и современное искусство. Не все творчество является современным искусством.

— Что тогда современное искусство?

— Современное искусство предполагает определенную сделанность, то есть это про качество и про понимание контекста. Про понимание, что было до тебя в истории искусства, с чем работает сейчас художественная среда. Ты погружен в контекст, и ты можешь с этим работать, использовать какие-то приемы.

— Как можно оценить современное искусство?

— Современное искусство — про контекст, неоднозначность. Хорошее искусство толкает тебя на вопрос. Хотя то, что искусство не толкает на вопрос и может быть скучным — нормально. Оно может быть, даже должно быть скучным. Мы перегружены информацией, чувствами, образами. Скучное искусство как раз помогает вывести человека из потребления и вечного скроллинга. Как будто современным зрителям не хватает понимания, что искусство может быть разным. Это не только холсты на стенах. Это и инсталляции, и перформансы, и еще много чего в разных формах. Оно может быть действительно странным, страшным, пугающим, скучным. Так что разделение на хорошее и плохое скорее условно.

— Как можно развивать вкус в современном искусстве?

— Я советую ходить почаще на выставки в "Викторию", "Нулевую комнату", Музей Модерна. Просто смотреть разные выставки и работы, чтобы понимать современный контекст. Искусство стремится сейчас к инклюзивности, к доступности, но, чтобы его изучать или создавать, нужно свободное время.

— Ходят шутки, что современное искусство невозможно понять. Что скажешь об этом?

— Я думаю, что человек всегда должен стараться идти от своего ощущения от работ, а не бежать сразу к объяснению. Потому что, когда мы видим что-то непонятное (а современное искусство часто бывает таким), нам хочется узнать ответ. Советую не бежать к куратору или экспликации, а подумать о своем ощущении. Если оно не вызывает никаких чувств — это тоже нормально. Возможно, это действительно не твое, может, тебе не нравится. А с другой стороны, ты можешь подумать: "Окей, мне не нравится, а почему?"

— Как думаешь, Самара дает возможность для развития творчества?

— У нас в Самаре много хороших художников. Часть из них, к сожалению, уехала. И в кругах, где увлекаются искусством, они, конечно, известны. Вообще, сейчас и люди больше интересуются творчеством, ходят на выставки. Востребованность растет, но все равно большая часть людей не знают самарских художников. Это проблема коммуникации. Люди не успевают поглощать поток информации и следить за тем, что, где и когда проходит. К нам приходят спустя год после того, как узнали о "Нулевой". Но сейчас появляются медиа, которые освещают эту тему. Уже хорошо.