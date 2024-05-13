16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "ЗИМ Галерее" откроется выставка фотографий Александра Родченко из фондов МАММ В Художественном музее представят выставку Олега Давыдова "Пряничная Россия" В музее Рязанова пройдет цикл лекций, посвященных годам Великой Отечественной войны Картины для первой выставки филиала Третьяковки прибыли в Самару В музее Рязанова пройдет пешеходная экскурсия "Самара кондитерская"

Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" откроется выставка фотографий Александра Родченко из фондов МАММ

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 13 мая, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" (ул. Ново-Садовая, 106Г, корпус 1, 3 этаж) в рамках проекта "ЗИМфест. Наследие модернизма" состоится открытие фотовыставки "Индустриальный мир Александра Родченко" из коллекции "Мультимедиа Арт Музея", Москва (16+). В экспозицию вошли более 50 работ выдающегося фотографа-авангардиста, объединенные важной для искусства ХХ века темой индустриализации. Куратор выставки — Армен Арутюнов.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Александр Родченко — один из главных представителей русского авангарда и основоположников конструктивизма, родоначальник дизайна и рекламы в СССР. Экспериментатор и новатор в области живописи, графики, художественного плаката, скульптуры, кино и театра начал заниматься фотографией только в 1924 году, будучи уже сформировавшимся художником, но именно этот вид искусства принес Родченко мировую известность.

На выставке в "ЗИМ Галерее" представлено 56 снимков из фондов Мультимедиа Арт Музея, обладающего крупнейшей в России коллекцией работ Александра Родченко. Экспозиция состоит из тематических блоков, посвященных энергетике, печати и связи, производству автомобилей, работе фабрики-кухни и другим объектам индустриализации.

В день открытия экскурсию по экспозиции проведет куратор выставки и "ЗИМфеста" Армен Арутюнов.

"ЗИМфест. Наследие модернизма" — новый проект в сфере культуры ЖК "ЗИМ Галерея". Жилой комплекс формирует не только новый архитектурный образ локации, но и богатую культурную повестку для Самары. В рамках ЗИМфеста пройдет более 30 мероприятий: от городских экскурсий до выставок и открытых концертов, которые познакомят самарцев с разными гранями модернизма и представленная экспозиция одна из этих редких возможностей.

Индустриальный мир Родченко — это не только механизмы и здания, кропотливые описания производственных процессов и выразительные ритмы новой эпохи. За всем этим стоит человек.

"Снимок с вновь построенного завода для нас не есть просто снимок здания, — писал Родченко в журнале "Новый ЛЕФ" в 1928 году. — Новый завод на снимке не простой факт, а факт гордости и радости индустриализации Страны Советов, и это надо найти, "как снять".

Его экспериментальные ракурсные снимки 1920–1930-х были новаторскими.

Он снимал новую архитектуру Москвы, конструктивистские работы выдающихся архитекторов Александра Веснина, Моисея Гинзбурга, Ивана Жолтовского, Константина Мельникова. Показывал сборку автомобилей на заводе АМО (будущем ЗИЛе), генераторы на московской электростанции, производство электрических лампочек, инженерные сооружения Владимира Шухова. Родченко верил, что будущее — за индустриальным миром.

В 1920–1930-х в Самаре была та же картина, что мы видим на московских и нижегородских снимках Родченко: сетчатые шуховские башни, модернистская фабрика-кухня, огромные цеха с тысячами рабочих, лесозаготовки на берегу Волги. Не хватало лишь гения Александра Родченко, который мог бы запечатлеть эту раннесоветскую индустриальную романтику нашего города.

Выставка продлится до 30 июня. Вход свободный.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2