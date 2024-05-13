В Самарской области выделили дополнительные средства на помощь пострадавшим от паводка

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Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым будут выделены дополнительные средства из резервного фонда региона на материальную поддержку тех, чье жилье пострадало из-за паводка. Поддержка коснется собственников и зарегистрированных в данных жилых помещениях.