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В Самарской области выделили дополнительные средства на помощь пострадавшим от паводка

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым будут выделены дополнительные средства из резервного фонда региона на материальную поддержку тех, чье жилье пострадало из-за паводка. Поддержка коснется собственников и зарегистрированных в данных жилых помещениях.

 В соответствии с постановлением общая выделяемая сумма увеличится с 72,6 до 123,44 млн рублей.

В ближайшее время минсоцдемографии сформирует список получателей единовременной денежной выплаты на основании списков граждан, чье жилье было повреждено в результате паводка.

Выплаты будут предоставлены местными администрациями.

Напомним, в апреле стало известно, что на выплаты пострадавшим от паводка региональные власти направят 72,6 млн рублей. Сообщалось, что единовременная помощь составит 100 тыс. рублей на одно жилое помещение, поврежденное в результате прохождения паводковых вод.

 

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