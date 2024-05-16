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В Самаре хотят построить смотровую площадку

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Количество смотровых площадок в Самаре в скором времени может увеличиться. Еще один такой объект хотят сделать в центре города. Информация об этом содержится в эскизе застройки стрелки рек Волги и Самары.

Фото: ЕЩЕ Самара / Youtube.com

Судя по документу, смотровую площадку собираются разместить на берегу реки Самары, между мостом в створе улицы Главной и элеватором. Также там планируется скалодром.

Фото: правительство Самарской области
Фото: правительство Самарской области

Оба объекта станут частью набережной, которую хотят обустроить по всей береговой линии стрелки - как со стороны Волги, так и со стороны реки Самары. Также в ее состав войдет пляж.

Саму территорию стрелки хотят отдать под комплексную застройку, причем предполагается возведение зданий в виде матрешек. Посмотрите эскизы.

Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара"

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