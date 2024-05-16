В Самаре хотят построить смотровую площадку

Количество смотровых площадок в Самаре в скором времени может увеличиться. Еще один такой объект хотят сделать в центре города. Информация об этом содержится в эскизе застройки стрелки рек Волги и Самары.
Судя по документу, смотровую площадку собираются разместить на берегу реки Самары, между мостом в створе улицы Главной и элеватором. Также там планируется скалодром.
Оба объекта станут частью набережной, которую хотят обустроить по всей береговой линии стрелки - как со стороны Волги, так и со стороны реки Самары. Также в ее состав войдет пляж.
Саму территорию стрелки хотят отдать под комплексную застройку, причем предполагается возведение зданий в виде матрешек. Посмотрите эскизы.
Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара".
Последние комментарии
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно