В Самарской области пройдет выставка Samara Boat Show 2024

С 16 по 19 мая в яхт-клубе "Ласточка" (Самара, ул. Белорусская, 128г) состоится пятая юбилейная выставка Samara Boat Show 2024, на которой свою продукцию представят отечественные производители яхт, катеров и другой водно-моторной техники.

Посетители смогут увидеть и заказать водное транспортное средство для путешествий по Волге. Гостей выставки ждет большой флот лодок различной длины и назначения: для рыбалки, водных прогулок и морских путешествий. Выставка стала уже традицией и собирает все больше участников и гостей.

Нынешняя, пятая по счету, выставка будет самым крупным российским боат-шоу на воде: спрос на отечественные лодки неуклонно растет, и верфи отвечают на него увеличением выпуска новых моделей и типоразмеров. Появляется все больше судов, не уступающих лучшим западным аналогам, растет число верфей, занимающихся маломерным судостроением. Именно поэтому организаторы выставки решили продлить мероприятие: оно займет не три, как ранее, а четыре дня.

Самарский судостроительный кластер будет представлен рекордно широким перечнем производителей: Victory Boats покажет несколько новых моделей; на стенде VBOATS будет представлен практически весь модельный ряд компании, включая новинки; Onix Boats продемонстрирует свои популярные катера 680 Cabin и 850 Cruiser; "Авиатор" представит первый корпус многообещающего проекта "Катамаран 10"; новый игрок на рынке прогулочных судов "Самарская судоверфь" удивит гостей сразу двумя закрытыми катерами "АМГ 870 Круиз" и "АМГ 760 Круиз"; будут показаны новинки популярных брендов BossForr, "Салют", Swift Chaser, а также молодых компаний SeaMoone, Vivat и "Энергоспецстрой". Из других регионов на мероприятие прибудут катера NorthSilver, Searene, Velvette Marine, Nobilis Marine, Bro Boats, Spinch, KF Boats, "Триера", "Спайдер", Albakore, СПЭВ (Phoenix), "Тактика", "Виза-яхт", Prive и другие. Дебютирует на выставке и новый бренд катеров "Рокот" от компании Forza Marine (Санкт-Петербург).

Сухопутная экспозиция позволит опытным и начинающим яхтсменам подобрать необходимое к сезону на стендах компаний, специализирующихся на навигационном оборудовании, дельных вещах для лодок, аксессуарах для занятий водными видами спорта. С товарами и услугами премиального сегмента можно будет ознакомиться в лаунжах партнеров выставки.