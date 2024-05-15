16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области пройдет выставка Samara Boat Show 2024 Мэрия Самары взыскала с бывшего владельца американских горок 23 млн рублей АвтоВАЗ запустил серийное производство Lada Largus в Ижевске Мэрия Самары согласовала новый облик ДК "Современник" Самарским бизнесменам будут выделять землю для строительства исправительных центров

Экономика и бизнес

В Самарской области пройдет выставка Samara Boat Show 2024

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 16 по 19 мая в яхт-клубе "Ласточка" (Самара, ул. Белорусская, 128г) состоится пятая юбилейная выставка Samara Boat Show 2024, на которой свою продукцию представят отечественные производители яхт, катеров и другой водно-моторной техники.

Фото: Министерство туризма СО

Посетители смогут увидеть и заказать водное транспортное средство для путешествий по Волге. Гостей выставки ждет большой флот лодок различной длины и назначения: для рыбалки, водных прогулок и морских путешествий. Выставка стала уже традицией и собирает все больше участников и гостей.

Нынешняя, пятая по счету, выставка будет самым крупным российским боат-шоу на воде: спрос на отечественные лодки неуклонно растет, и верфи отвечают на него увеличением выпуска новых моделей и типоразмеров. Появляется все больше судов, не уступающих лучшим западным аналогам, растет число верфей, занимающихся маломерным судостроением. Именно поэтому организаторы выставки решили продлить мероприятие: оно займет не три, как ранее, а четыре дня.

Самарский судостроительный кластер будет представлен рекордно широким перечнем производителей: Victory Boats покажет несколько новых моделей; на стенде VBOATS будет представлен практически весь модельный ряд компании, включая новинки; Onix Boats продемонстрирует свои популярные катера 680 Cabin и 850 Cruiser; "Авиатор" представит первый корпус многообещающего проекта "Катамаран 10"; новый игрок на рынке прогулочных судов "Самарская судоверфь" удивит гостей сразу двумя закрытыми катерами "АМГ 870 Круиз" и "АМГ 760 Круиз"; будут показаны новинки популярных брендов BossForr, "Салют", Swift Chaser, а также молодых компаний SeaMoone, Vivat и "Энергоспецстрой". Из других регионов на мероприятие прибудут катера NorthSilver, Searene, Velvette Marine, Nobilis Marine, Bro Boats, Spinch, KF Boats, "Триера", "Спайдер", Albakore, СПЭВ (Phoenix), "Тактика", "Виза-яхт", Prive и другие. Дебютирует на выставке и новый бренд катеров "Рокот" от компании Forza Marine (Санкт-Петербург).

Сухопутная экспозиция позволит опытным и начинающим яхтсменам подобрать необходимое к сезону на стендах компаний, специализирующихся на навигационном оборудовании, дельных вещах для лодок, аксессуарах для занятий водными видами спорта. С товарами и услугами премиального сегмента можно будет ознакомиться в лаунжах партнеров выставки.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №26

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Морозов 12 мая 2024 04:32 На стрелке рек Волги и Самары собираются оборудовать набережную

Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,

Sup Supchik 08 мая 2024 23:37 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”

Thomas Hodgkinson 08 мая 2024 02:29 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Круто!

Анатолий Илларионов 09 апреля 2024 12:24 Компания Давидюка построит на ул. Губанова ЖК "Аура" в 27 этажей

Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Фото на сайте

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Агровыставка 2 и 3 сентября

Агровыставка 2 и 3 сентября

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2