Патриотический фестиваль "Самарское Знамя" стартует с научно-практической конференции

В пятницу, 17 мая, в 12:00 в конференц-зале культурного центра им. Валерия Грушина национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (ул. Молодогвардейская,151) состоится научно-практическая конференция "Уроки истории Самарского знамени" в рамках VI международного патриотического Фестиваля "Самарское Знамя".

На конференции ведущие историки, деятели науки и культуры Российской Федерации и республики Болгария выступят с докладами об историческом и духовно-нравственном значении Самарского знамени, его боевом пути, государственной и общественной поддержке в России балканских народов накануне и в годы русско-турецкой войны 1877–1878 годов, роли России в освобождении Болгарии и создании ее государственности, участии в войне болгарского ополчения, жизни и судьбе инициатора создания Самарского знамени Петра Владимировича Алабина, героев, знаменосцев, командиров и великих полководцев русско-турецкой войны, методах народной дипломатии, индексе положения русского языка в мире, роли кинематографа в сохранении исторической памяти и подвиге, как движущей силе искусства.

В мероприятии примут участие председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области, заместитель председателя правительства Самарской области, председатель организационного комитета международного патриотического проекта "Самарское Знамя" Александр Фетисов, председатель Общественной палаты Самарской области, академик РАН, президент Самарского университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации Виктор Сойфер, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Самарской области, проректор по воспитательной работе и молодежной политике Самарского университета Михаил Леонов.

С докладами выступят: писатель, кинодраматург, член Союза писателей СССР, Союза кинематографистов СССР, почетный гражданин Самары, автор романа "Самарское Знамя" Алексей Солоницын, режиссер-документалист, поэт и общественный деятель, директор студии документального кино "Мастерские "Вехи. Версты. Весны", член-основатель Комитета семей воинов Отечества, глава международного передвижного фестиваля "Кино на службе Отечеству" Олеся Шигина, член координационного Совета международного движения Русофилов, болгарский кинорежиссер, сценарист, продюсер Владимир Штерянов, председатель попечительского совета организации "Ассоциация и развитие болгарской культуры" Здравко Димитров, руководитель Центра языковой политики и международного образования Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, к. ф. н., доцент Светлана Камышева, секретарь историко-документального департамента министерства иностранных дел Российской Федерации, к. и. н., помощник посла Российской Федерации в республике Болгария Надежда Воробьева, руководитель Дома-музея Столетовых Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Харитонов, доктор исторических наук, профессор СГСПУ, заместитель председателя научного совета Российской академии наук по исторической демографии и исторической географии, член научного совета РАН Александр Репинецкий, заслуженный деятель науки РФ, доктор исторических наук, профессор заведующий кафедрой российской истории Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева" Петр Кабытов, декан исторического факультета ФГАОУ ВО "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева", кандидат исторических наук, доцент Ярослав Голубинов, профессор кафедры Отечественной истории и археологии Самарского государственного социально-педагогического университета, доктор исторических наук Олег Чернов, а также потомки участников исторических событий Русско-турецкой войны 1877–1878 годов: праправнук подполковника Русской императорской армии, командира 3-й дружины болгарского ополчения Павла Калитина Дмитрий Логунов и праправнук генерала от инфантерии Русской императорской армии, командира болгарского ополчения Николая Столетова Анатолий Столетов с супругой Зинаидой.