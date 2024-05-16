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Музеи и выставки Культура

Стала известна полная программа "Ночи музеев-2024" в культурном центре "ЗИМ Галерея"

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 18 мая, в день всероссийской акции "Ночь музеев" культурный центр "ЗИМ Галерея" (ул. Ново-Садовая, 106Г, корпус 1, 3 этаж) будет открыт с 15:00 до 00:00.

Фото: предоставлено организаторами

В программе сразу две кураторские экскурсии Армена Арутюнова по выставке "Индустриальный мир Александра Родченко", открытой совместно с Мультимедиа Арт Музеем в рамках проекта "ЗИМфест: наследие модернизма".

У посетителей будет уникальная возможность познакомиться с историей московского Дома Наркомфина на лекции Николая Васильева, историка архитектуры, доцента Московского государственного строительного института, профессора Московского художественного института имени В. И. Сурикова, советника Российской академии архитектуры и строительных наук.

Лекция "Архитектура Дома Наркомфина вчера и сегодня" (12+) пройдет с 18.00 до 19.30. Николай Васильев расскажет об идее Дома Наркомфина, истории его проектирования и строительства, влиянии на русскую и мировую архитектуру.

Дом Наркомфина архитектора Моисея Гинзбурга, построенный в 1930 году в Москве, стал одним из первых успешных конструктивистских проектов, демонстрировавших идеи нового стиля, новых конструкций и новой социальной роли архитектуры. Переход от индивидуального "мещанского" быта к коллективному, коммуне, требовал новых типов жилья и, главное, переосмысления жизненных и бытовых процессов. Одним из главных идеологов "нового быта" и заказчиком строительства выступал нарком финансов Николай Милютин.

Самый известный конструктивистский дом недавно обрел новую жизнь. Его реставрация стала важнейшим событием в новейшей истории сохранения наследия архитектуры русского авангарда. И все решения, разработанные архитекторами того времени действительно актуальны и сегодня, и стали частью проекта первого в Самаре галерейного дома в составе жилого комплекса "ЗИМ Галерея".

17.00 и 20.00 - кураторские экскурсии Армена Арутюнова по выставке "Индустриальный мир Александра Родченко" (12+). Фотовыставка работ выдающегося авангардиста Александра Родченко из коллекции "Мультимедиа Арт Музея, Москва". В экспозицию вошло больше 50 снимков 1920–1930-х, посвященных энергетике, печати и связи, производству автомобилей, работе фабрики-кухни. Индустриальный мир Родченко — это здания и механизмы, кропотливые описания производственных процессов и выразительные ритмы новой эпохи.

Гости "ЗИМ Галереи" также смогут посетить выставку самарского художника Андрея Курочкина "Сны во плоти" и проект "Ароматы авангарда".

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