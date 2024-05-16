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Музеи и выставки Культура

Самарский художественный музей представил программу к "Ночи музеев - 2024"

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной художественный музей приглашает самарцев на "Ночь в музее". Мероприятие пройдет 18 мая в 18:00. В рамках "Ночи" в 20:00 состоится открытие выставки Андрея Верещагина "Система триединства".

Фото: предоставлено организаторами

Минимализм картин Андрея Верещагина включает в себя не только продолжение линии русского авангарда и геометрического абстракционизма. Он воплощает стойкую теорию триединства, которую художник разрабатывает в своем творчестве.

Как отметили организаторы, в 2024 году основной темой "Ночи" в музее станут семейные ценности и связь поколений. Так, в данный момент работает выставка Василия Дмитриевича Поленова — великого русского художника, представителя известнейшей творческой династии. Программа будет выстроена вокруг его юбилейной выставки "Человек света", которая и дала название Ночи в музее. Художники, фотографы, музыканты, актеры и все, кто делает этот мир добрее, светлее, лучше — люди света.

Стоимость входного билета на мероприятие — 400 рублей для всех категорий граждан, дети до 7 лет включительно проходят бесплатно.

Билеты доступны к покупке в кассе музея и по ссылке.

"Посещение лекции Н. Ф. Поленовой осуществляется строго по записи под этим постом или по телефону 332-05-64", — сообщили в музее.

Кроме того, по записи (тел. 332-33-09) можно принять участие в мастер-классах. Первый — "Генисаретское озеро" (7+), где участники вместе с художником-педагогом создадут пейзаж по мотивам картины В. Д. Поленова в технике коллажирования — одной из самых свободных и медитативных техник, которая практически не имеет ограничений. 

Второй мастер-класс — "Графические миниатюры" (12+) по мотивам творчества В. Д. Поленова.
Участники мастер-класса создадут скетчи фрагментов картин "Московский дворик", "Бабушкин сад", "Киоск на острове Филе", "Источник Девы Марии в Назарете". 

Третий — "Московский дворик" (12+). Дети и взрослые освоят новые приемы работы гуашью, научатся необычной технике и создадут пейзаж в технике монотипии по-новому, не повторяя привычных действий и избегая шаблонов. 

Количество мест ограничено.

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