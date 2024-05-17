Лёгкие планеты: Россия вошла в тройку мировых лидеров по восстановлению леса

Россия продолжает активно восстанавливать лесной покров, что находит отражение в статистике — отечественной и международной. Так, с 2001 до 2023 гг. площадь леса в нашей стране выросла на 73,4 млн га до 795,4 млн га, подсчитали в Россельхозбанке. В то же время, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирного банка, Россия вошла в первую тройку государств по площади прироста лесных массивов. Сейчас каждое пятое дерево планеты Земля растёт именно в России. По прогнозу Россельхозбанка, темпы восстановления леса в стране могут увеличиться более чем на 40% до 2030 года — до 2 млн га в год.

Международные организации приводят цифры за 2001–2021 гг., т. к. необходимость общемирового сбора данных не позволяет публиковать статистику быстрее. По их оценке, площади лесов за этот период в России увеличились примерно на 54,6 млн га. Больше только в Китае — прирост около 425 млн га и США — плюс 57,4 млн га.

"Относительно небольшое методологическое расхождение в подсчётах не отменяет важнейшего факта: Россия проводит огромную работу по сохранению и восстановлению лесного покрова. С 2021 года площадь восстановления и разведения леса превышает площадь его вырубки и гибели. В 2023 году разница этих показателей достигла 35%, был достигнут наивысший показатель воспроизводства леса за 27 лет: 1,47 млн га", — рассказывает управляющий директор Департамента стратегического развития Россельхозбанка Наталья Худякова.

Лидерами по восстановлению леса в 2023 году стали Дальневосточный федеральный округ (403 тыс. га), Сибирский федеральный округ (400 тыс. га), Северо-Западный федеральный округ (303,5 тыс. га).

Среди конкретных регионов, которые провели самые масштабные работы по искусственному лесовосстановлению, выделяются Иркутская область — 17,5 тыс. га и Тверская область — 14 тыс. га.

"За 5 лет реализации федерального проекта "Сохранение лесов" общая площадь восстановления и разведения леса составила 6,3 млн га. В 2024 году планируется довести показатель до 7,7 млн га. Обсуждается продление проекта до 2030 года. Результаты показывают, что это было бы целесообразно. По прогнозу РСХБ, в этот период удастся нарастить годовой темп восстановления и разведения леса до 2 млн га с нынешних 1,4 млн, то есть на 43%. В России произрастает 1/5 всего мирового лесного фонда, это больше, чем в любом другом государстве. Наша страна — действительно "лёгкие планеты". Несмотря на то что в целом в мире за последние два десятилетия площадь лесов сократилась на 2%, Россия противостоит этому тренду. Стоит также отметить колоссальные усилия Китая и ряда других стран. Продолжение этой работы может снова превратить нашу планету в цветущий сад и решить ряд острейших экологических проблем", — рассуждает Наталья Худякова.

Одним из факторов дальнейшего успеха в разведении леса, по мнению эксперта РСХБ, останется заготовка семян с улучшенными характеристиками. Так, в 2023 году их собрано 8,6 тонны — в 1,4 раза больше, чем в 2022 году. Важно продолжить меры по защите леса от пожаров: в 2023 году пройденная огнём площадь оказалась в 2 раза ниже, чем в среднем за 5 лет. Плюсом станут подключение занятой в лесопромышленном комплексе техники к системе спутникового отслеживания ГЛОНАСС для усиления контроля, приобретение беспилотных летательных аппаратов для мониторинга пожаров и незаконных вырубок, повышение ответственности компаний, занимающихся лесозаготовкой, считает Наталья Худякова.

Забота об окружающей среде — одно из направлений деятельности Россельхозбанка. В 2023 году Фонд "Экология" РСХБ запустил проект по поддержке лесных угодий "Посади деревья", он позволит восстановить зелёные насаждения на территориях, где необходимо лесовосстановление. Входящие в комплекс мер проекта охрана и мониторинг жизненного цикла саженцев предоставляют возможность отслеживать рост и восстановление пострадавших лесов. Поддержать проект "Посади деревья" можно, совершив пожертвование на сайте Фонда или приобретая сертификат в одном из отделений Россельхозбанка.