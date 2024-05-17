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Суды Происшествия

Москвич, планировавший сделать 17 "закладок" в Самарской области, отправился в колонию

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отрадненский городской суд Самарской области вынес приговор жителю Москвы за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчина через соцсеть нашел себе подработку "закладчиком". По заданию "работодателя" он прилетел в Самару и забрал в условленном месте сверток с запрещенным веществом. Москвич должен был отвезти вещество в Отрадный и там разложить его по 17 тайникам. Сделать это мужчина не успел, так как попался полиции.

Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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