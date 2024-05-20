В музее Рязанова пройдет лекция о творческом пути Дзиги Ветрова и вражде художников в 1920-е годы

В субботу, 25 мая, в 17.00 пройдет лекция "Дзига Вертов и "ЛЕФ": дружба и вражда художников в 1920-е годы" (12+). Ее прочитает историк кино, кинокритик, кандидат философских наук, член киноведческой артели 1895.io Кирилл Горячок, сообщает пресс-служба музея Рязанова.

Мероприятие организовано музеем Эльдара Рязанова в рамках лектория "Феномены кино".

Творческий путь пионера советского документального кино Дзиги Вертова начался в 1920-е годы в среде художников и теоретиков авангарда. Манифесты режиссера, в которых он громил художественное кино и призывал снимать факты, публиковались в крупнейших журналах нового левого искусства — "Кино-фот" и "ЛЕФ". На первых порах Вертов и его творческий коллектив под названием "Киноки" тесно сотрудничали с авангардистами: Александром Родченко и Варварой Степановой, Владимиром Маяковским и Алексеем Ганом, Виктором Шкловским и Элем Лисицким и другими. Однако уже к концу десятилетия Вертов стал не только отходить от бывших товарищей по цеху, но и открыто враждовать с ними. Главными оппонентами режиссера стал коллектив журнала "ЛЕФ". Постепенно теоретические споры об искусстве переросли в личные ссоры и обиды, отразившиеся на судьбе и творчестве Дзиги Вертова.

На лекции Кирилл Горячок расскажет о непростых отношениях советских художников и теоретиков авангарда 1920-х с крупнейшим режиссером-документалистом Дзигой Вертовым и его киногруппой. Посетители узнают о вражде с Осипом Бриком и Лилей Брик, о встречах с Маяковским и Малевичем, о ссоре с Алексеем Ганом и Эсфирью Шуб, а также о трогательной дружбе с Элем Лисицким.

После лекции пройдет показ фильма "Кино-Глаз" (1924, 6+). Это новаторская экспериментальная кинолента Дзиги Вертова, в которой документальные кадры с юными пионерами, борющимися с пороками "бывших людей", сочетаются с необычными монтажными трюками и спецэффектами. И манера съемки, и монтаж, и само название впервые в полной мере воплотили радикальные идеи Вертова о том, каким должно быть кино. "Кино-Глаз" был широко признан за рубежом — в 1925 году фильм получил премию на Международной выставке в Париже.

Место проведения мероприятия — Музей-галерея "Заварка" (ул. Самарская, 207). Вход на мероприятие — 300 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cwodWS