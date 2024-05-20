16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Болен и семейный": арестованный за взятку 3 млн депутат из Самарской области просится домой Самарец получил 2,5 года колонии за потраченные 4 тыс. руб. с чужой карты Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира "Защищаемых" экс-главой Счетной палаты Еленой Дубровой приговорили к реальным срокам Экс-глава Счетной палаты Елена Дуброва обжалует приговор

Суды Происшествия

"Болен и семейный": арестованный за взятку 3 млн депутат из Самарской области просится домой

ЖИГУЛЕВСК. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 152
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 20 мая, Самарский областной суд рассмотрел жалобу заместителя председателя гордумы Жигулевска, директора муниципального казенного учреждения "Жигулевскстройзаказчик" Николая Радайкина на его арест.

Ранее Радайкин подпал под уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 статьи 290 УК РФ). В уголовном деле идет речь о вымогательстве 3 млн рублей. Известно, что оно возбуждено в СУ СКР по Самарской области 16 апреля этого года. 17 апреля, в рамках расследования, задержали и Радайкина. Деньги, по предварительным данным, он вымогал у коммерческой структуры за субподряд на ремонт сетей водоснабжения Жигулевска. По ходатайству следствия суд Самарского района региональной столицы заключил Радайкина под стражу. Это решение сам Радайкин и попытался обжаловать 20 мая.

Против присутствия представителей СМИ в процессе в Самарском областном суде была адвокат Радайкина по назначению. Впрочем, процесс был открытым для общественности, так что никого выгонять не стали.

Адвокат заявила, что Радайкин просит перевести его под домашний арест в его жилище в Жигулевске.

"Скрываться он не собирается, он проживает с семьей. Оказывать давление ни на кого не будет. Кроме того, у него есть ряд заболеваний", — утверждала юрист.

Представитель прокуратуры, впрочем, отметила, что арест был избран обоснованно и сейчас активно ведется расследование. В итоге суд оставил Радайкина под арестом. Его защитник комментировать свою позицию для СМИ отказалась.

Радайкин Николай Александрович родился пятого июня 1964 года. Стал депутатом думы Жигулевска от "Единой России", председателем постоянной комиссии по бюджетной, финансовой, налоговой и экономической политике, планированию, инвестициям и предпринимательству, членом постоянной комиссии по муниципальному имуществу и приватизации, градостроительству и землепользованию. Ранее он также работал директором ООО "Авангард", которое занималось торговлей скобяными изделиями.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2