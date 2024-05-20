"Болен и семейный": арестованный за взятку 3 млн депутат из Самарской области просится домой

В понедельник, 20 мая, Самарский областной суд рассмотрел жалобу заместителя председателя гордумы Жигулевска, директора муниципального казенного учреждения "Жигулевскстройзаказчик" Николая Радайкина на его арест.

Ранее Радайкин подпал под уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 статьи 290 УК РФ). В уголовном деле идет речь о вымогательстве 3 млн рублей. Известно, что оно возбуждено в СУ СКР по Самарской области 16 апреля этого года. 17 апреля, в рамках расследования, задержали и Радайкина. Деньги, по предварительным данным, он вымогал у коммерческой структуры за субподряд на ремонт сетей водоснабжения Жигулевска. По ходатайству следствия суд Самарского района региональной столицы заключил Радайкина под стражу. Это решение сам Радайкин и попытался обжаловать 20 мая.

Против присутствия представителей СМИ в процессе в Самарском областном суде была адвокат Радайкина по назначению. Впрочем, процесс был открытым для общественности, так что никого выгонять не стали.

Адвокат заявила, что Радайкин просит перевести его под домашний арест в его жилище в Жигулевске.

"Скрываться он не собирается, он проживает с семьей. Оказывать давление ни на кого не будет. Кроме того, у него есть ряд заболеваний", — утверждала юрист.

Представитель прокуратуры, впрочем, отметила, что арест был избран обоснованно и сейчас активно ведется расследование. В итоге суд оставил Радайкина под арестом. Его защитник комментировать свою позицию для СМИ отказалась.

Радайкин Николай Александрович родился пятого июня 1964 года. Стал депутатом думы Жигулевска от "Единой России", председателем постоянной комиссии по бюджетной, финансовой, налоговой и экономической политике, планированию, инвестициям и предпринимательству, членом постоянной комиссии по муниципальному имуществу и приватизации, градостроительству и землепользованию. Ранее он также работал директором ООО "Авангард", которое занималось торговлей скобяными изделиями.