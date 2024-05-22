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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Оператор нефтебазы ТНП, фигурирующей в делах о взятках, избежал банкротства

БОГАТОЕ. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отношении ООО "Межотраслевое объединение ТНП" прекращено дело о банкротстве в связи с погашением задолженности перед УФНС по Самарской области.

Первоначально фискалы доначислили компании — оператору нефтебазы в с. Богатое — 47,28 млн рублей. По мнению налоговой, "МО ТНП" вело "фиктивный" документооборот по оказанию услуг с контрагентом ООО "ПромРесурс". С последним, как считает ФНС, был заключен формальный договор на предоставление в аренду резервуаров для хранения нефтепродуктов. Доводы налоговиков не убедили арбитражный суд, где оператор нефтебазы успешно оспорил доначисление налогов.

Решение арбитража повлияло и на дело о банкротстве, которое ФНС инициировало в 2023 году. В результате размер требований фискалов сократился до 3,2 млн рублей. "МО ТНП" долг погасило и суд закрыл дело о банкротстве.

Однако конфликт с ФНС не исчерпал себя: компания вновь обратилась в арбитражный суд, на этот раз - за оспариванием решения Межрайонной ИФНС России №23 Самарской области о взыскании задолженности от 14 октября 2023 года.

Ранее бенефициары "ТНП" увели от банкротства другую компанию - оператора Самарского мукомольного завода - ООО "Доверие". Здесь фискалы также выявили, что организация с помощью технических контрагентов неправомерно получала налоговые вычеты. Впоследствии суд прекратил производство по делу о несостоятельности ООО "Доверие" за отсутствием имущества.

Напомним, нефтебаза МО "ТНП" фигурировала в уголовном деле полковников ФСБ Сергея Гудованого и Павла Чермашенцева. Оба получили большие сроки за "крышевание" нефтяных предприятий.

Во взятках оказались замешаны и сами сотрудники "МО ТНП", а также сын замглавы МВД России Игоря Зубова Денис Зубов. Последний вместе с президентом минифутбольного клуба "Динамо-Самара" Игорем Карповым и бывшим директором ООО "МО ТНП" Василием Ермаковым недавно выслушали приговор. 

ООО "Межотраслевое объединение ТНП", по информации ИАС Seldon.Basis, образовано в 2011 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. и прописано в Самаре. Основной вид деятельности - оптовая торговля жидким и газообразным топливом. Генеральный директор с октября 2022 г. - Максим Бянов. Выручка в 2023 г. составила 17 млн руб., прибыль компания не получила. 10% организации принадлежит Дмитрию Барыльникову и 90% - Максиму Баянову.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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