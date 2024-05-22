Оператор нефтебазы ТНП, фигурирующей в делах о взятках, избежал банкротства

В отношении ООО "Межотраслевое объединение ТНП" прекращено дело о банкротстве в связи с погашением задолженности перед УФНС по Самарской области.

Первоначально фискалы доначислили компании — оператору нефтебазы в с. Богатое — 47,28 млн рублей. По мнению налоговой, "МО ТНП" вело "фиктивный" документооборот по оказанию услуг с контрагентом ООО "ПромРесурс". С последним, как считает ФНС, был заключен формальный договор на предоставление в аренду резервуаров для хранения нефтепродуктов. Доводы налоговиков не убедили арбитражный суд, где оператор нефтебазы успешно оспорил доначисление налогов.

Решение арбитража повлияло и на дело о банкротстве, которое ФНС инициировало в 2023 году. В результате размер требований фискалов сократился до 3,2 млн рублей. "МО ТНП" долг погасило и суд закрыл дело о банкротстве.

Однако конфликт с ФНС не исчерпал себя: компания вновь обратилась в арбитражный суд, на этот раз - за оспариванием решения Межрайонной ИФНС России №23 Самарской области о взыскании задолженности от 14 октября 2023 года.

Ранее бенефициары "ТНП" увели от банкротства другую компанию - оператора Самарского мукомольного завода - ООО "Доверие". Здесь фискалы также выявили, что организация с помощью технических контрагентов неправомерно получала налоговые вычеты. Впоследствии суд прекратил производство по делу о несостоятельности ООО "Доверие" за отсутствием имущества.

Напомним, нефтебаза МО "ТНП" фигурировала в уголовном деле полковников ФСБ Сергея Гудованого и Павла Чермашенцева. Оба получили большие сроки за "крышевание" нефтяных предприятий.

Во взятках оказались замешаны и сами сотрудники "МО ТНП", а также сын замглавы МВД России Игоря Зубова Денис Зубов. Последний вместе с президентом минифутбольного клуба "Динамо-Самара" Игорем Карповым и бывшим директором ООО "МО ТНП" Василием Ермаковым недавно выслушали приговор.