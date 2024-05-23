Филиал Третьяковки в Самаре устроит спецпрограмму для знакомства с музеем

С 30 мая по 1 июня в филиале Третьяковской галереи в Самаре (здание Фабрики-кухни) пройдет спецпрограмма "Знакомство с Третьяковкой" (6+).

Гости смогут посетить выставку "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве", записаться на экскурсию, послушать лекции, посмотреть кино о Фабрике-кухне и познакомиться с современными художниками.

Программа

30 мая

Сборные экскурсии по выставке "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве" (до 15 человек в каждом временном интервале) 10:15; 10:30; 12:00; 12:15; 14:15; 14:30; 16:15, 16:30; 18:15; 18:30; 19:00; 19:30.

Сборные экскурсии по выставке "Музей Фабрики-кухни" 10:00; 12:00; 14.00; 16:00; 18:00.

Выставочный зал резиденций

10:00 — 19:00 "Пельменная мастерская". Интерактивная площадка, вдохновленная рассказами бывших сотрудников Фабрики-кухни. В рамках мастерской посетители смогут присоединиться к общему действию и слепить пельмень из полимерной глины. Изделие может стать личным сувениром или войти в коллективную композицию.

11:00 — 15:00, 16:00 — 20:00 "Котлетная мастерская".



Площадка "Большая кухня"

Живописная кухня художника Ивана Ключникова: может ли искусство создаваться по рецепту? Предлагаем посетителю создать авторские блюда в различных художественных техниках.

"Мастерская рыбов"

11:00 — 14:00, 15:00 — 18:00 Площадка по созданию diy-сувениров: здесь можно будет познакомиться с техниками линогравюры, шелкографии и трафарета, сделать открытку, а если принести с собой футболку или шоппер — то создать собственный мерч с открытия Третьяковки в Самаре.

Кинозал

11:30; 13:30; 15:30; 17:30 Документальный фильм "Фабрика-кухня" (Самара, 2024). Режиссер Елизавета Мижарева.

"Фабрика-кухня" рассказывает историю самарского здания — шедевра конструктивизма в форме серпа и молота в лицах людей, причастных к его судьбе. Фильм вдохновлен созданием экспозиции Музея Фабрики-кухни в стенах Третьяковки в Самаре и документирует процесс сбора экспонатов и личных историй респондентов.

18:30 — 19:30 Презентация фильма о Музее Фабрики-кухни.

19:30 — 21:00 Лекция "Загадочный "Метлах": напольная керамика в истории, в Самаре и на Фабрике-кухне". Лектор Елена Пузикова — активист, градозащитник, участник самарского ВООПиК и общественных градоохранных инициатив города.

Лекция о том, что значит загадочное слово "метлах", о том, как прозаичная напольная плитка стала произведением искусства, о том, как разглядеть красоту под ногами, и об истории спасения исторической плитки в Фабрике-кухне.

Двор

19:30 — 20:00 Перформанс "Пельменный цех". Вокально-кулинарное представление в исполнении профессионального хора.

31 мая

Сборные экскурсии по выставке "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве" (до 15 человек в каждом временном интервале) 10:15; 10:30; 12:00; 12:15; 14:15; 14:30; 16:15, 16:30; 18:15; 18:30; 19:00; 19:30.

Сборные экскурсии по выставке "Музей Фабрики-кухни" 10:00; 12:00; 14:00; 16:00; 18:00.

Выставочный зал резиденций

10:00 — 19:00 "Пельменная мастерская".

11:00 — 15:00, 16:00 — 20:00 "Котлетная мастерская".

Площадка "Большая кухня"

Живописная кухня художника Ивана Ключникова: может ли искусство создаваться по рецепту? Предлагаем посетителю создать авторские блюда в различных художественных техниках.

"Мастерская рыбов"

11:00 — 14:00, 15:00 — 18:00 Площадка по созданию diy-сувениров.

Кинозал

11:30; 13:30; 15:30; 17:30 Документальный фильм "Фабрика-кухня".

18:30 — 19:30 Лекция "Светлое будущее советского авангарда". Лектор Рената Насыбуллина — кандидат архитектуры, соосновательница link.bureau, доц. каф. Архитектура СамГТУ, руководитель Клуба молодых архитекторов Самары.

Лекция-размышление о свете, пространстве и форме, о светлых идеях архитекторов-авангардистов, о том, как использование естественного света стало одним из ключевых направлений архитектурной мысли начала ХХ века. Лекция погрузит в мир идей и концепций, которые преобразили облик городов и повлияли на наш с вами быт.

19:30 — 21:00 Лекция "Архитектура. Доступно: как сделать архитектуру понятнее для незрячих и слабовидящих". Лектор Галя Новоторцева — специалист по адаптации культурных инициатив для незрячих и слабовидящих посетителей, тифлокомментатор, преподаватель и музейных программ (Москва).

Архитектурный облик задает атмосферу города. Однако размер зданий и абстрактность связанных с архитектурой терминов делает эту область знания мало доступной для слепых и слабовидящих людей. Каковы способы решения этой проблемы?

Двор

19:30 — 20:00 Перформанс "Пельменный цех". Вокально-кулинарное представление в исполнении профессионального хора.

1 июня

Сборные экскурсии по выставке "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве". (до 15 человек в каждом временном интервале) 10:15; 10:30; 12:00; 12:15; 14:15; 14:30; 16:15, 16:30; 18:15; 18:30; 19:00; 19:30.

Сборные экскурсии по выставке "Музей Фабрики-кухни" 10:00; 12:00; 14:00; 16:00; 18:00; 19:00.

Выставочный зал резиденций

10:00 — 19:00 "Пельменная мастерская".

11:00 — 15:00, 16:00 — 20:00 "Котлетная мастерская".

Площадка "Большая кухня"

Живописная кухня художника Ивана Ключникова: может ли искусство создаваться по рецепту? Предлагаем посетителю создать авторские блюда в различных художественных техниках.

"Мастерская рыбов"

11:00 — 15:00, 16:00 — 20:00 Площадка "Кубик в кубе" для взрослых и детей: здесь собирают разноцветные структуры и кристаллические решетки — можно сделать и забрать с собой маленькую копию паблик-арта Николая Полисского.

Кинозал

11:30; 13:30; 20:00 Документальный фильм "Фабрика-кухня".

17:00 — 18:00 Презентация проекта "Соседский огород".

Лекция "Опыт соседского огородничества" от Елизаветы Салиховой.

Двор

19:30 — 20:00 Перформанс "Пельменный цех".