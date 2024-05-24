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Облправительство Власть и политика

Наталья Катина провела встречу с послом Казахстана в России Дауреном Абаевым

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с официальным визитом находится делегация республики Казахстан. В четверг, 23 мая 2024 года, рабочую встречу с участниками делегации во главе с чрезвычайным и полномочным послом республики в Российской Федерации Дауреном Абаевым провела и. о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Наталья Катина.

Фото: Ирина Быкова

Стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в сферах образования и науки, культуры, туризма, медицины, сельского хозяйства, расширение торгово-экономического взаимодействия.

Самарскую область и республику Казахстан связывают многолетние добрососедские и партнерские отношения. Республика традиционно входит в первую десятку стран — основных торговых партнеров региона, и по итогам прошлого года уверенно занимает второе место в экспортных поставках Самарской области. Делегация республики регулярно посещает наш регион. Активно развивается приграничное сотрудничество, налажен обмен бизнес-миссиями.

"Мы очень рады приветствовать вас на нашей гостеприимной самарской земле и выразить благодарность за ваш визит, который в очередной раз подчеркивает наши дружеские отношения, готовность к сотрудничеству, общие взгляды на жизнь. У нас с вами одна история, одни герои, огромное общее прошлое", — отметила руководитель областного правительства, открывая встречу.

Наталья Катина подчеркнула, что по количеству обучающихся в вузах области иностранных студентов республика Казахстан занимает первое место среди стран-партнеров Самарской области, и в 2023-2024 учебном году в регионе проходят обучение почти две тысячи студентов из Казахстана.

"Мы очень рады, что ваша молодежь выбирает для обучения наши вузы", — отметила она.

"Это, в первую очередь, благодаря тому, что между нами нет языкового барьера. Можно спокойно приехать и обучаться в России. Это мост, который нас связывает", — ответил посол.

Стороны акцентировали заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества в экономической и социальной сферах, в реализации новых инвестиционных проектов. Уже в первый день визита казахстанской делегации запланировано подписание меморандума о строительстве на территории республики филиала самарского предприятия "Продмаш".

Наталья Катина отметила, что регион готов и дальше расширять взаимодействие с республикой в самых разных направлениях.

И.о. первого вице-губернатора подробно остановилась на возможностях, которые регион предоставляет инвесторам, презентовала технологии, которые могут найти применение в сельскохозяйственной отрасли республики, рассказала о возможностях медицинского туризма, пригласила гостей принять участие в знаковом для Самарской области мероприятии — Параде Памяти 7 ноября и других культурных и патриотических событиях региона.

На встрече было отмечено, что одним из безусловных плюсов в развитии сотрудничества Самарской области с республикой Казахстан являются географическое положение и логистические возможности. Регион напрямую граничит с республикой на территории муниципального района Большечерниговский (пограничный переход Маштаково) и обеспечивает федеральные и региональные связи на пути международных транспортных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад". Особое внимание участники встречи уделили перспективам сотрудничества, которые открываются с началом движения на новой автодороге "Обход Тольятти" в составе транспортного коридора "Европа — Западный Китай".

"Мы находимся на пересечении многих логистических путей. В ближайшее время у нас будет открыт отрезок транспортно-логистического коридора "Европа — Западный Китай" с мостом через реку Волга. Это значительно сократит время в пути до Москвы и Санкт-Петербурга, позволит выстраивать новые логистические цепочки", — отметила Наталья Катина.

По словам посла, в республике очень рассчитывают на этот инфраструктурный проект.

"Мы в Казахстане с нетерпением ждем начала движения по этой трассе. Мы транспортный коридор "Европа — Западный Китай" уже построили и планируем дальше его расширять", — отметил Даурен Абаев.

"Развитие транспортной системы приведет к существенному расширению ареала инвестиционной активности на наших территориях. А это, в свою очередь, будет способствовать созданию новых промышленных и транспортно-логистических объектов и новых рабочих мест. Мы открыты к сотрудничеству, готовы оказывать всю необходимую поддержку в реализации совместных проектов", — сказала в завершение и. о. председателя областного правительства.

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