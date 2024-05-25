Солдаты весеннего призыва 2024 Самарской спортивной роты ЦСКА присягнули на верность родине

В субботу, 25 мая, в военно-историческом музее Дома офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова прошла торжественная церемония приведения к Военной присяге рядовых спортивной роты ЦСКА.
На верность отечеству присягнул 41 новобранец весеннего призыва 2024. Все они члены спортивных сборных команд России, представляющие 16 олимпийских видов спорта. Принимал присягу начальник самарского филиала ЦСКА Роман Махонин.
По поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова в торжественной церемонии приведения к военной присяге военнослужащих нового пополнения спортивной роты ЦСКА принял участие федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев, он обратился к солдатам с напутственными словами, выразив уверенность в том, что они всегда будут помнить о данной родине торжественной клятве, будут честно служить России, отстаивая ее интересы как в рядах вооруженных сил, так и в составе спортивных команд.
На торжественной церемонии приведения к военной присяге присутствовали проходящие учебно-тренировочные сборы в Самаре воспитанники отделения плавания севастопольской спортивной школы ЦСКА. Юный армеец Матвей Бега прочитал солдатам стихотворение Александра Твардовского о Великой Отечественной войне.
В завершение торжественного мероприятия, за безупречный труд и большой личный вклад в выполнение задач, стоящих перед армейским клубом, ряд сотрудников самарского филиала ЦСКА наградили правительственными и ведомственными наградами.
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