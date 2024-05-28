Стал помогать СВО: подрядчику самарского Фонда капремонта смягчили приговор

Самарский областной суд пересмотрел приговор замдиректора ООО "Приоритет" Олегу Котельникову. Ранее его приговорили к трем годам колонии общего режима за коммерческий подкуп.

Как следует из решения суда, вознаграждение в 485 тысяч Котельников передавал возглавлявшему на тот момент Фонд капремонта Самарской области Александру Константинову. По версии следствия, в 2022 г. глава ФКР получил от директоров двух ООО взятки в виде керамического кирпича стоимостью более 485 тыс. руб. и керамогранитной плитки стоимостью более 320 тыс. рублей.

За это вознаграждение он должен был дать указания на выплату авансов по заключенным между фондом и ООО договорам на капитальный ремонт многоквартирных домов и общее покровительство фирм при заключении договоров и принятии работ. Подрядчики — на тот момент глава ООО "Приоритет" Олег Котельников и директор ООО "ПК Реставрация" (он представлял интересы ООО "СамараСпортСтрой") Александр Куприков.

Интересно, что согласно материалам суда, в качестве свидетеля по делу опрашивали и Константинова. Он рассказал, что в 2022 году, будучи гендиректором Фонда капремонта, сообщил о порядке выплаты денег подрядным организациям, осуществлявшим капитальный ремонт домов, в том числе о возможности выплаты аванса до 30%. На размер сумм авансовых платежей он мог повлиять.

"ООО "Приоритет" заключало договоры с Фондом капитального ремонта, обращалось за авансом. Он по-дружески обращался к Котельникову за помощью в приобретении кирпича, ничего не обещал и не просил, расписку не составлял, деньги впоследствии попросил вернуть Беляев Сергей Николаевич", — указано в материалах суда.



Кстати, Константинову также вынесли приговор. Он должен провести в колонии шесть лет.

Котельникову же на днях приговор пересмотрели. На суде, в числе прочего, были заслушаны доводы адвоката о том, что Котельников отправляет гуманитарную помощь на СВО.



В итоге было решено наказание Котельникову считать условным и освободить из-под стражи.