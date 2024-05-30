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В Самаре пройдет персональная выставка Любови Махнычевой

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 июня, в 18:00, в Выставочном зале Союза художников России (ул. Молодогвардейская, 209) откроется персональная выставка Любови Махнычевой "Гармония с природой" (0+).

Юбилейная выставка художника включает 57 произведений и является своеобразным отчетом о творческом пути.

"Основой поиска вдохновения нашей современницы Любови Махнычевой стал пейзаж. Через него она передает зрителям свое ощущение красоты, напоминая, что жизнь человеческая тесно связана с природой, с родным краем. В технике пастели заключена "двойная роль", это ее органичное свойство. Дилемму живописная или рисовальная техника, или нечто среднее по технологии воспроизведения сюжета — каждый художник решает самостоятельно. Но помимо формальных признаков, важным является содержание произведения. Художница использует все разнообразие пейзажных мотивов. Она исследует тайны цвета и света. Мягкий свет в работах почти осязаем, он пронизывает пространство, точно изменяет его цветовую тональность, в зависимости от конкретных задач автора. Пейзажи Любови содержат пространственную и колористическую гармонию, они поэтическое отражение реальности. В них чувствуется способность художницы видеть в привычном — чудесную, эмоциональную взволнованность и глубокое переживание состояния природы.

Все эти моменты получают интересное живописное выражение в работах, созданных в путешествиях" — пишет искусствовед, член Московского отделения ВТОО "СХ России" Наталья Вяткина.

Любовь Махнычева родилась в 1964 г. в с. Патровка Алексеевского района Куйбышевской области. В 1985 г. она окончила Тольяттинское Педагогическое училище, ХГО; параллельно окончила Московский Народный Университет Искусств. В 2010 г. стала членом Общественного фонда "Международный Художественный Фонд", в 2011 г. — членом Творческого союза художников России, в 2012 г. — членом Союза художников России. Член Общественного фонда Международной Ассоциации Изобразительных Искусств — АИАП ЮНЕСКО.

Любовь Махнычева преподает дисциплины "Графика", "Живопись", разработала авторскую программу по предмету "Рисунок".

В 2008–2024 гг. провела 19 персональных выставок (Москва, Санкт — Петербург, Самара (ГБУК Самарский областной художественный музей, Самарская Губернская Дума, СРО ВТОО СХР, Тольятти, Яссы (Румыния)) и 61 коллективных выставок (Россия, Польша, Италия, Румыния).

С 2019 г.в своей художественной мастерской "Карандаш" Любовь Махнычева обучает детей и взрослых изобразительному искусству.

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