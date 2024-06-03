"Т Плюс" поздравила юных самарцев с Днем защиты детей

В День защиты детей "Т Плюс" открыла интерактивную площадку в самарском городском парке имени Ю. Гагарина.
Всем гостям мероприятия предлагалось собрать большие напольные пазлы с правилами по безопасности вблизи энергетических объектов. Дети и взрослые с удовольствием складывали картинки, героями которых являются знаменитые самарские коты. Все ребята в итоге получили подарки от энергетиков — магнитные закладки для книг. А также смогли сделать яркие фотографии с супергероем Теплославом.
"Летняя пора — время для увлекательных детских забав. Важно, чтобы взрослые напомнили детям, что тепловые сети и прочие энергетические объекты — не место для игр! Наши пазлы в игровой форме освежают у ребят обязательные правила безопасного нахождения в городе", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
В целом в День защиты детей с пользой для себя провели время с Теплославом и его командой свыше 500 ребят.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.