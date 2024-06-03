"Т Плюс" поздравила юных самарцев с Днем защиты детей

В День защиты детей "Т Плюс" открыла интерактивную площадку в самарском городском парке имени Ю. Гагарина.

Всем гостям мероприятия предлагалось собрать большие напольные пазлы с правилами по безопасности вблизи энергетических объектов. Дети и взрослые с удовольствием складывали картинки, героями которых являются знаменитые самарские коты. Все ребята в итоге получили подарки от энергетиков — магнитные закладки для книг. А также смогли сделать яркие фотографии с супергероем Теплославом.

"Летняя пора — время для увлекательных детских забав. Важно, чтобы взрослые напомнили детям, что тепловые сети и прочие энергетические объекты — не место для игр! Наши пазлы в игровой форме освежают у ребят обязательные правила безопасного нахождения в городе", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

В целом в День защиты детей с пользой для себя провели время с Теплославом и его командой свыше 500 ребят.