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Музей Эльдара Рязанова приглашает на пешеходную экскурсию и новую интерактивную программу для детей

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей Эльдара Рязанова в Самаре приглашает гостей на пешеходную экскурсию, а также оценить новую интерактивную программу для детей, сообщает пресс-служба музея.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Пешеходная экскурсия "Самарские страницы Эльдара Рязанова" (12+) пройдет в воскресенье, 9 июня. Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. Начало в 16:30.

На экскурсии посетители узнают много интересных фактов о жизни нашего земляка и великого кинорежиссера: о его связи с городом, о причине, по которой семья Рязанова переехала в Самару, о его самарских родственниках, а также о том, как Волга повлияла на судьбу Эльдара Рязанова. Кроме того, это возможность узнать историю города: как Самара стала губернской столицей, какие события происходили в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны и как здесь жили эвакуированные артисты.

Начнется путь от дома, куда в 1927 г. принесли новорожденного Рязанова, и где сейчас располагается музей, посвященный жизни и творчеству режиссера.

Место сбора — ул. Фрунзе, 120. Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

В ближайшее воскресенье Музей Эльдара Рязанова запускает интерактивную программу для детей "АниМагия, или Как получаются мультфильмы" (6+).

Занятия будут проходить весь июнь по воскресеньям, а затем продолжатся до конца лета. Их ведущей станет экскурсовод, сотрудник Музея Рязанова Софья Богатова. На каждом уроке дети будут изучать разные техники анимирования и проекционные аппараты, которые конструировали художники-карикатуристы начала XX века. Юные посетители окунутся в историю появления мультипликации, поймут, как создавались первые мультфильмы и смогут создать свои собственные "приборы" для анимации.
В июне пройдет четыре мастер-класса, которые посвящены первым опытам анимации, ее зарождению и развитию.

Первое занятие пройдет 9 июня в 11:00. Дети узнают историю первой детской анимации и сделают собственную анимационную игрушку со своим сюжетом — тауматроп.

Второе состоится 16 июня в 11:00 и будет посвящено уникальному устройству для демонстрации движущихся рисунков — зоотропу.

23 июня в 11:00 пройдет третий урок, на котором юные посетители узнают про оптическую иллюзию с помощью первого широко используемого в анимации устройства — фенакистископа. Затем каждый создаст собственный прибор с птицами, бабочками или рыбками.

30 июня в 11:00 на четвертом мастер-классе "Создай свой сказочный мир" дети из подручных материалов создадут удивительное и красочное устройство — калейдоскоп.

Стоимость участия — 200 рублей за одно занятие. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефону +7(846)332-05-16 или по ссылкам в социальных сетях музея.

Сайт – https://ryazanovmuseum.ru/

Группа ВКонтакте – https://vk.com/ryazanov_museum

Telegram-канал – https://t.me/ryazanov_museum

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