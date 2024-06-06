В музее Рязанова проведут экскурсию, приуроченную к 225-летию со дня рождения Пушкина

В четверг, 6 июня, музей Эльдара Рязанова закрыт для посещения — санитарный день. Однако в 16:00 пройдет специальная авторская экскурсия "Музыка жизни Эльдара Рязанова" (12+), приуроченная к празднованию 225-летия Александра Пушкина. Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Немногие знают, что Эльдар Рязанов был не только кинорежиссером, телеведущим и писателем, но еще и поэтом. Его стихи то лиричны, то пронизаны присущей автору сатирой. Иногда в них можно встретить философские рассуждения — через поэзию Рязанов осмыслял свою жизнь и окружавшую его реальность, делился тем, что его волновало как человека и гражданина. Посетители мероприятия смогут узнать о Рязанове-поэте, о его любимых стихах и о том, как поэзия глубже раскрывает личность кинорежиссера.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно), но требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cxmZ1c.

"Также 6 июня пройдет специальная серия кинопоказов в Сквере Эльдара Рязанова — приглашаем всех желающих посмотреть сказочные фильмы по мотивам произведений Пушкина", - сообщают организаторы.

В 16:00 начнется фильм "Сказка о царе Салтане" (Александр Птушко, 1966, 0+), а в 18:00 — "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (Александр Митта, 1976, 6+). Показы проходят бесплатно, предварительная запись не требуется.

В пятницу, 14 июня, в 18.00 пройдет лекция "Отцы и дети кинематографа" (16+). Ее прочитает директор Музея Эльдара Рязанова Мария Ионова.

Образ и роль отца играют важную роль в воспитании ребенка. Путеводной нитью режиссерского пути нередко становилась связь поколений. На лекции, приуроченной ко Дню отца, речь пойдет о великих отцах, повлиявших на развитие кинематографа, на примере "мужской линии" династий Германов и Тарковских. Посетители узнают о семейных связях и их влиянии на конкретные художественные решения в фильмах и на творческое мироощущение классиков кинематографа. Лекция проводится в преддверии Дня отца в рамках Года семьи.

Вход на мероприятие — 200 рублей.

Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cx3h1N

В субботу, 15 июня, в 16:30 состоится лекция "Мир мужской повседневности" (12+). Ее прочитает историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная.

Большинство исследований повседневной жизни горожан прошлого века связано с женщинами и детьми. Мужской же быт изучен достаточно поверхностно. На лекции гости узнают о жизни самарского мещанина, горожанина, дворянина: чем они занимались, как отдыхали, что читали. Также, на примере объявлений из дореволюционных газет, поговорим о мужской моде и узнаем, где в нашем городе располагались мужские магазины больше 100 лет назад и что в них можно было купить.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cx3hjI

Также в субботу, 15 июня, в 18:00 в сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт (6+) самарского коллектива NEKRASOV band. В программе прозвучит джаз в оригинальной аранжировке. Гости услышат в чарующих мелодиях скандинавские, африканские и другие этнические мотивы. Их исполнят Александра Степина (саксофон), Артем Вершинин (клавишные), Иван Нестеров (саксофон) и Артем Гарфутдинов (ударные).

Вход на мероприятие свободный (бесплатно).