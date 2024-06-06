Первый матч на сборах "Крылья Советов" проведут 29 июня с "КамАЗом"

Первый контрольный матч на летних сборах "Крылья Советов" проведут 29 июня, сообщает пресс-служба клуба.
После отпуска игроки соберутся в Москве 17 июня, где пройдет медосмотр. Команда начнет подготовку к новому сезону в Самаре. В рамках учебно-тренировочного сбора пройдет несколько контрольных матчей.
Первая игра запланирована на 29 июня в Казани, соперником станет "КамАЗ" из Набережных Челнов.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?