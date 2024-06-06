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Футбол Спорт

Первый матч на сборах "Крылья Советов" проведут 29 июня с "КамАЗом"

КАЗАНЬ. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый контрольный матч на летних сборах "Крылья Советов" проведут 29 июня, сообщает пресс-служба клуба. 

После отпуска игроки соберутся в Москве 17 июня, где пройдет медосмотр. Команда начнет подготовку к новому сезону в Самаре. В рамках учебно-тренировочного сбора пройдет несколько контрольных матчей.

Первая игра запланирована на 29 июня в Казани, соперником станет "КамАЗ" из Набережных Челнов.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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