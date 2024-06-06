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Объединение компетенций: Самарская и Калужская области развивают сотрудничество в сфере БАС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума врио губернатора Самарского региона Вячеслав Федорищев и губернатор Калужской области Владислав Шапша заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем. Документ подписан в присутствии спецпредставителя президента Российской Федерации по вопросам цифрового развития Дмитрия Пескова.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области

Напомним, в Самарской области создается кластер БАС, который предполагает реализацию всей цепочки внедрения беспилотников в различные отрасли: разработку и производство отечественных комплектующих, испытания, сертификацию, отработку концепций коммерческого применения, сервисное и техническое обслуживание.

В конце прошлого года компанией "Транспорт будущего" был запущен первый этап производства аппаратов в Тольятти. Таким образом регион стал участником национального проекта "Беспилотные авиационные системы", который реализуется с начала текущего года.

Благодаря подписанному соглашению, будет налажено тесное сотрудничество, главная цель которого — укрепление сотрудничества в сфере беспилотных авиационных систем. Документ позволит обеспечить эффективную реализацию проектов по созданию научно-производственных центров испытаний и компетенций в этой сфере.

Комментируя соглашение, Владислав Шапша отметил, что в настоящее время развитие беспилотных летательных систем крайне актуально. Необходимо создать условия для их производства, испытания, эксплуатации, сертификации.

"Эти компетенции есть в полной мере и в Калужской области, и в Самарской. Для нас очень важно, чтобы лучшие практики, которые сегодня существуют в наших регионах, мы могли использовать. Надо объединить наши усилия, чтобы достигнуть результатов, о которых говорил президент России", — сказал он.

По оценке Вячеслава Федорищева, взаимодействие в рамках соглашения позволит решить объемную задачу, поставленную президентом страны.

"Одному региону, даже такому уникальному, как Самарская область, с инженерным образованием, сильной промышленностью, ее невозможно решить. Поэтому была построена система, в которой создаются несколько центров по всей стране, — подчеркнул врио губернатора Самарской области. — Производство, которое уже создано в Тольятти, — уникальное, мы очень им гордимся, — будет масштабироваться в том числе по тем лекалам, которые определены в национальном проекте БАС, и опыту Калужской области. Будем работать".

Вячеслав Федорищев поблагодарил Владислава Шапшу за сотрудничество по стратегически важному для всей страны направлению.

"Очень хорошо знаю, сколько внимания он лично и его команда уделяет этому проекту. Мы будем учиться у Калужской области и в свою очередь делиться своим опытом", — добавил глава Самарской области.

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