Семья из Самары представит регион на Всероссийском семейном фестивале сбережений и инвестиций

В Самаре выбрали самую финансово грамотную семью. 8 июня во всех федеральных округах России прошел Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций.

Региональные этапы фестиваля проходили на базе филиалов Финансового университета при поддержке Минфина России, портала моифинансы.рф, региональных властей и партнеров. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы".

Участники фестиваля услышали лекцию о формах сбережений и видах инвестиций, попробовали себя в роли инвестора в симуляторе "Акционер", в игровой форме квиза вспомнили и узнали новые факты, научились отличать акции от облигаций и понимать достоинства и недостатки вкладов, программ страхования жизни и других финансовых инструментов, повеселились на играх "качаем финансовый бицепс", "песни о финансах" и других.

В Самаре дружные семьи объединились в команды от двух до четырех человек. "У нас прошли регистрацию 20 семей. Возраст семей от молодежи до довольно-таки солидных возрастов. Они хотят проявить и поднять свою финансовую грамотность", — рассказала директор Самарского финансово-экономического колледжа Лариса Косенкова.

Среди организаторов регионального этапа фестиваля — Региональный центр финансовой грамотности населения Самарской области. Как подчеркнула его руководитель Елена Шурунова, подобные мероприятия позволяют узнать о том, как грамотно управлять семейным бюджетом, контролировать расходы и научиться увеличивать свои сбережения, а значит повышать благополучие и достаток семей-участников.

Абсолютным победителем регионального этапа стала целеустремленная семья Двораковских. В сентябре им предстоит побороться за звание самой финансово-грамотной семьи России на федеральном этапе фестиваля в Москве.

"Сегодня мы смогли пополнить свои знания, расширить кругозор, получить информацию о финансовых инструментах, которые нам помогут грамотно планировать наш семейный бюджет и помогут нам достичь нашей финансовой цели — построить дом", — поделилась Антонина Двораковская.