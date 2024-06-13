Новая турбина для Самарской ТЭЦ успешно прошла испытания на заводе-изготовителе

На Уральском турбинном заводе проведены испытания современной паровой турбины Тп-124-12,8- NG, изготовленной для Самарской ТЭЦ (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") в рамках реализации программы модернизации генерирующих мощностей (ДПМ-2).
На специальном стенде в условиях завода-изготовителя прошли ключевые этапы испытаний по контролю качества сборки, снятию паспортных характеристик, анализу данных предыдущих этапов, а также прокручиванию турбины при полностью собранной проточной части валоповоротным устройством.
Испытания проводились в присутствии представителей Самарского филиала ПАО "Т Плюс" начальника отдела диагностики Андрея Колесникова и заместителя главного инженера по генерации Сергея Сабитова.
"На данный момент на станции завершаются работы по демонтажу оборудования старого энергоблока. Завершены демонтаж и перемещение самых тяжелых частей агрегата, включая статор турбогенератора массой более 110 тонн, замена которого уже прибыла на площадку", - отметил Сергей Сабитов.
Напомним, задачей проекта служит замена оборудования на современное, при этом в результате реализации проекта ДПМ-2 установленная электрическая мощность Самарской ТЭЦ увеличится с 440 МВт до 454,9 МВт, тепловая - с 2054 Гкал/ч до 2067 Гкал/ч. Благодаря выполненным мероприятиям повысится эффективность теплоснабжения областного центра от модернизированного источника.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.