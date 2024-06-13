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Власть и политика

Продолжается прием заявок на конкурс лекторов от Российского общества "Знание"

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Участники Знание.Лектор — 2024 получат шанс попасть в региональные команды лекторов Общества "Знание" и регулярно выступать на местных просветительских мероприятиях. 70 победителям основного отбора подарят по 250 тыс. руб. на продвижение своего просветительского контента, а сильнейшим школьникам — путевки в МДЦ "Артек". Подать заявку могут граждане РФ от 14 лет на сайте проекта до 7 июля 2024 г. (школьники — до 17 июня).

Основной отбор начнется с обучающего курса по публичным выступлениям. Выпускники курса до 5 июля должны загрузить видеовизитку и рекомендательное письмо от органов государственной власти, общественных объединений, образовательных организаций, научного сообщества или бизнеса.

С августа по ноябрь пройдет региональный этап: конкурсантам предстоит организовать собственные лекции при поддержке филиалов Общества "Знание". На выбор доступны 14 тематик лекций, одна из них — "семейные ценности" — приурочена к Году семьи в России.

Решение о допуске в финал примет Экспертный совет. Конкурсанты выступят перед ним в онлайн-формате с ноября по декабрь.

"За три сезона "Лига Лекторов" показала свою востребованность. Количество участников проекта кратно увеличивалось от года к году, вместе с ним росли и ожидания аудитории: лектор Общества "Знание" должен обладать выдающимися ораторскими навыками, глубокой экспертизой в своей сфере, навыком организации мероприятий. Поэтому отбор в региональные команды лекторов стал серьезнее: теперь он включает обучение, интервью и проверку организаторских способностей. Лидеры общего зачета поедут на трехдневный финал в Москву в 2025 году", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Отбор в номинации "Школьники" завершится уже в июле: конкурсантов ждут обучение публичным выступлениям, подготовка презентационных материалов и собеседование с экспертами. 175 финалистов отправятся в профильную смену Знание.Лектор в МДЦ "Артек" с 25 сентября по 16 октября 2024 года.
Участники Знание.Лектор могут получить партнерские призы, выполняя дополнительные задания от сервиса "Другое Дело". Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.

От Самарской области уже подано 58 заявок от школьников и 118 заявок от студентов и граждан старше 18 лет.

В прошлом сезоне победительницей от Самарской области стала Алевтина Бухнер, которая в 2024 г. заняла должность руководителя проектов Центра надпрофессиональных компетенций государственных и муниципальных служащих Мастерской управления "Сенеж", АНО "Россия — страна возможностей". Алевтина — эксперт в области социального проектирования и формирования имиджа, руководитель подразделений крупных форумов федерального, окружного и регионального значения, автор более 30 статей по темам молодежной политики, формирования имиджа государственных и муниципальных служащих, развития инклюзивного образования.

Кроме того, в число финалистов конкурса вошли и. о. руководителя Центра карьеры Самарского государственного экономического университета, руководитель регионального профориентационного проекта "ПрофГотов" Виктория Замятина и президент Региональной общественной организации "Самарское психолого-педагогическое общество", психолог, председатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Самарской области, автор двух книг в жанре популярной психологии, руководитель социального проекта "Школа родителей Нового поколения" Григорий Спижевой.

Проект Знание.Лектор — 2024 является продолжением Всероссийского конкурса "Лига Лекторов", который за три сезона охватил все регионы России.

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