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Музеи и выставки Культура

Музей-галерея "Заварка" запускает серию летних творческих занятий "За горизонтом"

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На этой неделе музей-галерея "Заварка" запускает серию летних творческих занятий "За горизонтом" (6+). Каждый день старший научный сотрудник музея Арина Гусарова и научный сотрудник Анастасия Волынкина будут играть с детьми в озорные тематические игры, создавать вместе поделки, гулять и играть на свежем воздухе. Кроме того, юные посетители узнают историю дома Маштакова, в котором расположилась "Заварка".

Фото: галерея Заварка

Занятия пройдут на этой неделе со среды по субботу — 19, 20, 21 и 22 июня. Длительность каждого — с 10:00 до 14:00. Каждый день будет посвящен определенной теме: "Заметки путешественника: Мастерим фотоаппарат", "Сказочные путешествия: Создаем карты сказочных стран", "Морские путешествия: Пишем послания в бутылке" и "Маршруты путешественника: Делаем компас для игр".

Стоимость участия — 400 руб. за одно занятие. С собой нужно принести перекус и воду, в расписании есть перерыв на чай. Сопровождение взрослых не требуется.

В воскресенье, 23 июня, в "Заварке" пройдет несколько мероприятий.

В 16:00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Дом на ул. Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения. Главными деталями являются уникальные элементы, сохранившиеся во время реставрации: печи, потолок, двери, фрагменты обоев и штукатурки. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях.

Вход на мероприятие — 150 руб. (входной билет в стоимость не входит).

В 18:00 состоится закрытие выставки "Сюрприз" (6+). Напомним, что это персональный проект художницы Яны Арбузовой, который посвящен теме ностальгии по 1990-м — 2000-м годам. В десяти живописных работах игрушки из шоколадных яиц "Киндер Сюрприз" превращаются из отсылающих к прошлому артефактов в предметы времени. Выставка позиционирует "киндеры" предметами личного музея, которые могут долгие годы лежать в коробке, будучи совершенно ненужными, однако при случайном обнаружении провоцировать волну воспоминаний и мыслей об ушедшем времени.

В рамках закрытия пройдет заключительная арт-медиация (6+) по выставке. Ее организует научный сотрудник музея Анастасия Волынкина. Встреча предполагает активное включение зрителя в интерпретацию и анализ произведений искусства. Участником может стать любой желающий, независимо от его опыта и насмотренности в сфере искусства. Посетители поговорят о представленных в "Заварке" работах Яны Арбузовой, основных темах выставки и кураторской задумке.

Вход на мероприятие — 250 рублей.

Количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях Музея-галереи "Заварка".

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