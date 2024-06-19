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Музеи и выставки Культура

На "ВолгаФесте" представят проекты художников из лаборатории городской среды "Выход в город"

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 июня, в кинозале филиала Третьяковской галереи состоялась презентация концепций, придуманных художниками лаборатории городской среды "Выход в город".

Фото: Юлия Зиганшина

В течение недели 23 молодых художника из Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Саратова, Санкт-Петербурга, Волгограда и Сыктывкара встречались с самарцами, изучали город, ходили на экскурсии в музеи, слушали лекции, выполняли задания под руководством куратора и менторов.

Итогом недельного интенсива стали художественные проекты, созданные коллективом участников на стыке трех направлений — медиа-, саунд- и паблик-арта. Широкой публике проекты представят на фестивале набережных "Волгафест".

Лиза Савина, куратор и продюсер проектов в области культуры, арт-критик, соучредитель Фонда культурных инициатив Sparta рассказала: "Сегодня были представлены 23 проекта от художников из разных регионов. Мы будем рады, если нам удастся их реализовать. Кстати, из трех лабораторий по количеству проектов победила Самара: в Архангельске — 22, в Омске — 21, в Самаре — 23. Горожане и гости смогут познакомиться с проектами во время "Волгафеста" — такой была наша идея, так как мы стремимся подключаться к крупным городским событиям. Поэтому встретимся в конце августа, достроим и будем надеяться на добрые слова".

Инициатор проекта — Московский музей современного искусства. Партнер проекта — Третьяковка в Самаре. Программа реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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