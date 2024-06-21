16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти пройдет масштабный ретро-фестиваль "Жигули" На "ВолгаФесте" представят проекты художников из лаборатории городской среды "Выход в город" Музей-галерея "Заварка" запускает серию летних творческих занятий "За горизонтом" Музей Эльдара Рязанова проведет лекцию и пешеходную экскурсию "ЗИМфест" открывает выставку "Самарский модернИЗМ" во дворе музея Модерна

Музеи и выставки Культура

В Тольятти пройдет масштабный ретро-фестиваль "Жигули"

ТОЛЬЯТТИ. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

20 июля на родине автомобильного бренда "Жигули", в Тольятти, пройдет одноименный ретро-фестиваль. Всего на один день пространство Паркового комплекса истории техники им. К. Г. Сахарова станет порталом в 70–80-е годы прошлого века и переместит гостей туда, где творили романтики, сбывались самые смелые мечты, строился новый город счастливых людей и катили по широким проспектам первые автомобили, произведённые на конвейере волжского автогиганта.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Организаторы масштабного события — Правительства Самарской области, администрация городского округа Тольятти, Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова и клуб "LADA History". Фестиваль реализуется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Стратегический партнер — банк ВТБ.

Ключевым событием фестиваля станет четвертое в истории города ретроралли "Тольятти-60". Его участниками станут автомобили старше 30 лет (до 1994 года выпуска), а также представляющие историческую ценность. Ретроводам предстоит пройти квест-программу по главным улицам Тольятти и финишировать на фестивальной площадке, став частью выставочного пространства. Соревноваться участники ретроралли будут в двух зачетах: "Мастер" (опытные участники) и "Любитель" (начинающие). Ожидается более 150 участников на ретроавтомобилях не только из Тольятти, но и из других городов России.

Параллельно с ретроралли на территории Паркового комплекса с 10.00 будет проходить фестивальная программа. Организаторы постарались сделать ее такой, чтобы у посетителей возникало ощущение, что они листают семейный альбом: вот родители — молодые и влюбленные на фоне нового города, там улыбающаяся бабушка и гордый дедушка за рулем своей первой машины, а здесь маленький ты — в смешной панамке. Искать знакомые образы, вытаскивать светлые ностальгические воспоминания и подбирать ассоциации берется целая команда профессионалов, которые будут строить фестивальное пространство с большим вниманием к деталям и с учетом последних тенденций.

Центральную аллею займет ретропикник, где разместятся тольяттинские рестораторы с меню и оформлением блюд в стиле 70-х годов с обширной программой мастер-классов. Для самых маленьких гостей фестиваля на протяжении дня будет работать площадка с играми, способными объединять поколения: вышибалы, "резиночка", классики, "пять камушков" и многие другие. Для молодежи в отдаленной части будет работать "пятак", где модные диджеи стильно замиксуют треки прошлого. Там же выступит команда автокаскадеров "Тольятти-трюк" на автомобилях LADA. Возле озера будет воссоздан типичный палаточный городок "Грушинки" 80-х с неизменным гитарным сопровождением.

В прохладе центрального фестивального шатра на протяжении дня будет идти цикл лекций, посвященных истории Тольятти, его становлению, планам и идеям создания на Волге "города будущего". В вечернее время инициативу перехватит главная сцена, где будут выступать музыкальные коллективы, хедлайнер — ВИА "Волга-Волга". Фестивальное пространство будет заполнено невероятным количеством фотозон для больших и маленьких посетителей, которые позволят не просто сделать незабываемые снимки с этого грандиозного события, но и воссоздадут атмосферу молодого, строящегося и полного надежд Тольятти!

В течение дня от железнодорожного вокзала "Тольятти" и АВТОВАЗа, где в этот день будет проходить День открытых дверей, запустят автобусы, которые доставят посетителей до фестивального пространства. Вход на все события ретро-фестиваля "Жигули" — свободный.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30